第一次搭遊輪 這6件事務必牢記在心

新手搭遊輪若早知道一些事會讓旅行更輕鬆、更舒適。(Pexels)

「商業內幕」（Business Insider）旅遊記者喬伊·哈登（Joey Hadden）第一次搭乘遊輪是在2022年4月。她在專欄中指出，那趟七晚的航程是搭乘皇家 加勒比「海洋奇蹟號」（Wonder of the Seas），前往宏都拉斯、墨西哥 、哥斯大黎加以及巴哈馬的私人島嶼。

哈登說，雖然她玩得很開心，但也發現若早知道一些事會讓旅行更輕鬆、更舒適。以下是她認為所有遊輪新手在出發前都該知道的6件事：

1. 船頭的艙房比其他位置更會搖晃

哈登的海景艙房位於遊輪的前端，她沒想到會晃動得這麼厲害，後來她才知道，船是左右搖晃的，所以前後兩邊比中間晃動得更大。經驗豐富的旅客告訴她，中間較高層的甲板會感覺更平靜、穩定。

2. 票價中所含的餐飲質量俱佳，沒必要為特色餐廳多花錢

多數餐食、點心與飲料都包含在遊輪費用，但為數十餘家的特色餐廳（如壽司）需額外收費。哈登說，她在行前預訂了所有特色餐廳，每餐多花了40至60元，當她發現免費的餐廳所提供的美食種類繁多時，已後悔莫及。

3. 正式著裝要求並未嚴格執行，不必浪費行李空間

哈登說，她不喜歡穿正式服裝，但還是帶了件漂亮的洋裝，後來才知道服裝要求並未嚴格執行，也注意到旅客穿的服裝從晚禮服到T恤都有。在另外兩個正式晚宴上，哈登便放寬了自己的穿著，但她認為洋裝還是佔了行李箱的有限空間，「早知道就留在家裡」。

4. 洗衣費用高，帶塊洗衣皂可省錢

哈登只帶件隨身行李，希望在船上洗衣服，但看到價目表是按件收費：襯衫 4元、裙子9元、內衣褲2元，累計的數字讓她咋舌。她表示，如果事先知道，她會帶一塊洗衣皂來自己手洗。

5. 雖前往溫暖地區，還是要帶保暖衣物

哈登喜歡在清晨與深夜來到遊輪的頂層甲板，享受寧靜片刻。她說，這些時候會刮起冷風，讓她懊悔沒多帶件毛衣與長褲；她寧可放棄那件正式的洋裝，多塞件可禦寒的毛衣及長褲。

6. 如果可以帶水，自己帶上一箱

哈登在預訂餐廳與陸上行程時加訂了瓶裝水，一箱24瓶水送至艙房的價格為16元。哈登說，當她登船時，注意到大家都自己帶水時，才知道皇家加勒比允許旅客自備不含酒精的飲料以及部分零食。