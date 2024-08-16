旅客減、成本增 國際航空持續削減飛中國航班

英國維珍航空班機示意圖。(路透)

多家國際航空公司取消或減少飛往中國的航班，分析指出，這與旅客數量減少、俄烏戰爭與成本上升等有關。

英國航空公司（British Airways）宣布將於10月底至明年11月期間暫停飛往北京航班，而英國維珍航空公司（Virgin Atlantic）在英國和上海之間服務了25年後，決定停止飛往中國的航班。澳洲航空（Qantas Airways）今年7月也暫停雪梨飛到上海航線。

陸媒頂端新聞13日報導，英國航空公司的工作人員說，由於當前的旅客數量、客座率下降等因素，陸續取消了原本從北京直飛倫敦的航班，未來僅保留從上海、香港 直飛倫敦的航班。

報導還引述一名常住英國的中國民眾說，今年3月底她返回英國時，機上乘客就很少，她可以橫躺在一排座位上；6月返回北京時，她甚至獲得免費升至豪華經濟艙，可見乘客確實少。

另一家阿聯酋航空公司（Emirates Airlines）的工作人員也表示，受限於旅客數量，執飛的班機從大型寬體飛機改為座位數較小的小型飛機，想乘坐寬體機只能從香港出發。

中國「民用航空網」近日則在微信公眾號上發文指出，中國市場曾是全球航空公司非常看好的市場，現在似乎正在失去吸引力。

文章說，各家國際航空公司暫停對中國航班有多種因素，包括前往中國的旅遊需求疲軟、政治緊張局勢、成本上升、俄烏戰爭，以及COVID-19疫情 停飛後需求恢復緩慢等原因。

其中，中國的航空公司航班可以經過俄羅斯 領空，但俄烏戰爭的原因，國外航空公司在規劃航線時要繞開俄羅斯領空，因此總耗時會更久、飛行成本更大。

至於美中之間，目前只有3家航空公司——中國國航、海南航空和美國聯合航空計劃在北京和美國之間運營6條航線。美國聯合航空公司是目前唯一開通北京直飛航線的美國航空公司。

路透社報導，美中間有限的航班部分是由於政治原因。2024年3月，美國政府將中國航空公司的每週飛行限制從35次提高到50次。雖然較之前成長，但仍遠低於疫情之前的每週150個航班。且儘管如此，美國航空公司每週只運營35個返程航班。