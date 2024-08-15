泡麵有礙飛安？大韓航空經濟艙取消供應

大韓航空經濟艙8月15日起，不再供應泡麵，示意圖。(Pexels@Alena Shekhovtcova)

亂流打亂了韓國人在飛機上享用辛拉麵的機會，基於安全考量，大韓航空經濟艙8月15日起，不再供應泡麵。8/15是韓國脫離日本統治的解放紀念日。

韓航發言人說，經濟艙不再提供泡麵，是韓航積極對應亂流增多的決策，目的是要防止燙傷意外。

之前，韓航長途飛程經濟艙乘客，在正常供餐之外的時間，可到自助吧檯沖泡拉麵，算是韓航的點心服務。

為了補償經濟艙乘客的「損失」，韓航加強了點心項目，包括三明治、玉米熱狗、可以微波加熱的起司、肉類或素食「烤饀餅」（hot pockets）。

頭等艙和商務艙乘客照樣可以享用泡麵，不過，是由空服員泡好端到乘客位置上，以減少熱湯外溢的風險。

在飛機上提供熱食、熱飲，向來就有安全顧慮，例如，好幾家航空公司曾因乘客被熱咖啡 燙傷而挨告。各國的判例不同，歐盟 最高法院2019年裁決，航空公司要為非亂流或其他飛行相關因素引起的熱飲外溢致傷事件，負法律賠償責任。

儘管如此，亂流仍是飛行的額外風險。空中穿過不穩的氣流，機艙內，要平衡熱湯、熱飲，只會險象百出。

歷年來，發生了不少亂流相關的受傷事件，不過多屬輕傷，航空公司也做出不少改進，以減少類似事故，例如，必要時暫停機艙服務、分發某類點心時請施受雙方都要額外小心。

無論如何，亂流似乎越來越難以避免。氣象學家和航空業界人士都注意到，飛機遇到亂流的案例越來越多，這也許是氣候變遷 對飛行環境造成的衝擊。