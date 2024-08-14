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全美航空公司準點率 第一名是它

編譯莊瑞萌／即時報導
阿拉斯加航空(Alaska Airlines)以準點率77.51%，成為今年7月美國境內最準時的航空公司。(路透)
阿拉斯加航空(Alaska Airlines)以準點率77.51%，成為今年7月美國境內最準時的航空公司。(路透)

數據顯示，阿拉斯加航空(Alaska Airlines)以準點率77.51%，成為今年7月美國境內最準時的航空公司。全球第一名則是沙烏地阿拉伯航空(Saudia)。

Travel + Leisure報導，航空分析公司Cirium指出，統計7月，阿拉斯加航空準點率為77.51%，雖比6月時的77.79%略低，但仍是當月全美最準時航空公司。聯合航空(United Airlines)則以73.12％排名第二，至於6月準點率超過8成的達美航空(Delta Air Lines)則因資安公司CrowdStrike當機事件，造成準點率只剩72.36%而排名第三。

Cirium指出，CrowdStrike事件造成達美航空被迫取消近6,500架航班，並同意賠償改訂其他航空公司或租車旅客的損失。整體來看，北美地區在7月班機取消數量成長98%，從6月時的1萬1806次，7月暴增至2萬3393次。Cirium指出，「CrowdStrike的當機事件對美國主要航空公司造成嚴重的干擾，此次當機在各地的影響各不相同，但無疑讓當地大部分航空公司與機場的準時表現評分下降。」

全美最準點航空公司第四名為捷藍航空(JetBlue)的69.57%，第五名西南航空(Southwest Airlines)準點率則有69.54%。

至於沙烏地阿拉伯航空則以88.15%成為全球最準時的航空公司，持續維持6月居冠的表現。巴西的藍色巴西航空(Azul)準時率為85.2排名全球第二，第三名則是智利南美航空(LATAM Airlines)的84.65%，不過，全美並沒有任何一家航空公司能擠進全球最準時前十名航空公司榜單內。

達美航空 巴西 沙烏地阿拉伯

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