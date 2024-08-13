奧運結束 這家廉航飛歐洲單程最低降至72元

「北歐大西洋航空」(Norse Atlantic Airways)最近更新幾項航班的票價，例如紐約到巴黎單程票，便宜到112元。(美聯社)

法國首都巴黎夏季本來就是旅遊勝地，再加上今夏舉辦奧運 ，不少人趕往當地欣賞而與其他遊人擠在一起，幸好奧運已結束，現在有家平價航空業者提供便宜機票 ，單程最低72元就讓人飛歐洲夢想成真。

「北歐大西洋航空」(Norse Atlantic Airways)最近更新幾項航班的票價，例如紐約到巴黎單程票，便宜到112元，不僅秋季甚至到明年都如此。至於西岸，乘客可以用低到188元的價格，買到由洛杉磯飛巴黎的機票，整個秋季如此。

這些好康的優惠機票，都已放上北歐大西洋航空的官網主頁。旅客可以輸入自己所在的城市或目的地，甚至設定自己最大預算 ，來尋找航班看看結果。除了巴黎，旅客還可以買目的地是倫敦格域(Gatwick)機場的優惠票，單程價低到72元；例如北歐大西洋賣紐約甘迺迪國際機場2025年1月24日到格域機場的機票，就是72元。格域機場距倫敦市中心搭列車約44分鐘，開車則要1小時45分鐘。相形倫敦希斯洛(Heathrow)機場，格域有時可以讓乘客花較少錢。

北歐大西洋航空提供甘迺迪國際機場飛羅馬的折扣機票，單程149元；由甘迺迪國際機場到柏林則是單程139元。其他好康方案還有紐約到希臘雅典單程155元，到挪威奧斯陸單程173元。

這些價格買到的都是北歐大西洋的輕型經濟(Economy Light)艙位，只能帶單人隨身物件，可以加錢換艙位，例如可以升級到經濟經典(Economy Classic)，除個人財物及攜帶式行李，還可以帶標準、檢查過的行李箱。該航空公司另提供「尊榮」(Premium)艙位，提供兩餐以及優先登機。

北歐大西洋航空創辦於2021年，機隊由波音787夢幻客機組成，正在著手新的航線，例如由拉斯維加斯飛倫敦、以及波士頓到倫敦。