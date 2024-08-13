我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨全代會下周登場 10萬親巴勒斯坦者湧芝城示威

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被嗆訪台「魯莽」

奧運結束 這家廉航飛歐洲單程最低降至72元

編譯潘勛／即時報導
「北歐大西洋航空」(Norse Atlantic Airways)最近更新幾項航班的票價，例如紐約到巴黎單程票，便宜到112元。(美聯社)
「北歐大西洋航空」(Norse Atlantic Airways)最近更新幾項航班的票價，例如紐約到巴黎單程票，便宜到112元。(美聯社)

法國首都巴黎夏季本來就是旅遊勝地，再加上今夏舉辦奧運，不少人趕往當地欣賞而與其他遊人擠在一起，幸好奧運已結束，現在有家平價航空業者提供便宜機票，單程最低72元就讓人飛歐洲夢想成真。

「北歐大西洋航空」(Norse Atlantic Airways)最近更新幾項航班的票價，例如紐約到巴黎單程票，便宜到112元，不僅秋季甚至到明年都如此。至於西岸，乘客可以用低到188元的價格，買到由洛杉磯飛巴黎的機票，整個秋季如此。

這些好康的優惠機票，都已放上北歐大西洋航空的官網主頁。旅客可以輸入自己所在的城市或目的地，甚至設定自己最大預算，來尋找航班看看結果。除了巴黎，旅客還可以買目的地是倫敦格域(Gatwick)機場的優惠票，單程價低到72元；例如北歐大西洋賣紐約甘迺迪國際機場2025年1月24日到格域機場的機票，就是72元。格域機場距倫敦市中心搭列車約44分鐘，開車則要1小時45分鐘。相形倫敦希斯洛(Heathrow)機場，格域有時可以讓乘客花較少錢。

北歐大西洋航空提供甘迺迪國際機場飛羅馬的折扣機票，單程149元；由甘迺迪國際機場到柏林則是單程139元。其他好康方案還有紐約到希臘雅典單程155元，到挪威奧斯陸單程173元。

這些價格買到的都是北歐大西洋的輕型經濟(Economy Light)艙位，只能帶單人隨身物件，可以加錢換艙位，例如可以升級到經濟經典(Economy Classic)，除個人財物及攜帶式行李，還可以帶標準、檢查過的行李箱。該航空公司另提供「尊榮」(Premium)艙位，提供兩餐以及優先登機。

北歐大西洋航空創辦於2021年，機隊由波音787夢幻客機組成，正在著手新的航線，例如由拉斯維加斯飛倫敦、以及波士頓到倫敦。

機票 奧運 預算

上一則

台灣必勝客推出「草莓麻糬比薩」 美國人也熱議

下一則

香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說

延伸閱讀

甫獲奧運羽球女單銀牌 何冰嬌退出國際賽事

甫獲奧運羽球女單銀牌 何冰嬌退出國際賽事
奧運美國男籃何時籌建？杜蘭特：詹姆斯去年開始組團

奧運美國男籃何時籌建？杜蘭特：詹姆斯去年開始組團
人口最多卻奧運未摘金 印度媒體：難接受但有收穫

人口最多卻奧運未摘金 印度媒體：難接受但有收穫
美國男籃奧運「三神獸」親簽球員卡發售 全球限量僅1張

美國男籃奧運「三神獸」親簽球員卡發售 全球限量僅1張

熱門新聞

義大利阿瑪菲（Amalfi）海岸。Image by Anemone123 from Pixabay

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

2024-08-08 11:32
修車廠。Image by danvolks99 from Pixabay

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

2024-08-09 12:30
櫻桃。Image by sjwj from Pixabay

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

2024-08-09 10:26
Bachan’s日式燒烤醬。圖取自Amazon.com

好市多這個被低估的醬料 是美食作家的廚房MVP

2024-08-05 09:46
蛋。Image by SHGxMaster from Pixabay

蛋吃太多？小心這5個危險副作用

2024-08-06 12:45
理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)。（美聯社）

八旬婦存25萬 哪種方式最安全？

2024-08-05 11:28

超人氣

更多 >
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
他在好市多買到驅蚊好物 「噴了蚊子全跑光」但有唯一缺點

他在好市多買到驅蚊好物 「噴了蚊子全跑光」但有唯一缺點
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了

時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了