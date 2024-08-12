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西南航空終結選座傳統方式 旅客會面對哪些變化

編譯盧炯燊/即時報導
西南航空(Southwest Airlines)。美聯社
西南航空(Southwest Airlines)。美聯社

西南航空(Southwest Airlines)終於放棄堅持了50年的自由選座傳統，跟其他主流航空公司一樣，給乘客分配座位。

通常乘客在購買機票之後就得到一個座位分配，但西南航空則是另樹一格，乘客只有在登機前24個小時辦理登機手續之後，才能確定在飛機上會有座位。至於具體坐在哪里，是根據乘客辦理登機手續的時間先後分配的：登記的前30人被分到A組，最遲登記的會被分到C組，乘客在登機口按照號碼排隊，上機後自由選座，這樣來說愈早登機就愈有可能得到想要的位置。

西南航空之後開始允許乘客支付額外費用，優先辦理登機手續，然而許多乘客表示，這種自由選座的傳統，反而讓他們改乘用其他航空公司。

西南航空這種登機方式，原是降低登機時間，減少飛機和機組人員在原地逗留的時間，能夠在每日多安排幾趟航班，在疫情前，西南航空每年都因此不會虧損。

然而西南的研究及調查發現，過去幾十年乘客的偏好發生了巨大變化，現在的乘客絕大多數希望在到達機場前，就知道座位在哪裡，這正是他們放棄西南航空之故。

雖然西南航空宣布跟其他航空公司看齊，但目前還沒有公布最終計畫。根據CNN報導，西南航空今年9月會進行進一步討論，而高層表示希望保持當前登機流程的「平靜和秩序」。

除了計畫改變座位分配方式外，該公司也跟其他航空公司一樣，推出付費優等座(premium seating)，這就是俗稱的「伸腳費」，可增加雙腿部的活動空間。

還有的是，該航空公司正全新佈局機艙以提供高級座位，大約三分之一的座位是這種額外收費優等座。

當然您不要期望可以有頭等艙（或商務艙）的平躺式座位，也不要期望有更優質的飛機餐，但起碼可以付費來伸腳！

跟其他航空公司比較，西南航空推出這些計畫雖遲人一步，但起碼讓乘客有更多選擇，即使要付費。

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