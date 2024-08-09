遊大峽谷國家公園不必自駕 火車一日遊更輕鬆

大峽谷。Image by Filio from Pixabay

全美國家公園中，很少有像大峽谷（Grand Canyon）這樣知名度如此之高、遊客如此之眾；2023年有超過470萬遊客造訪這處自然奇觀，讓它穩居全美第二最受歡迎的國家公園。旅遊與休閒（Travel+Leisure）網站報導，大峽谷的旅遊熱早在一百多年、被指定為國家公園前，就隨著大峽谷鐵路的開通而啟動了。

1901年9月17日，第一批旅客從亞利桑納州 的威廉斯（Williams）上車，三個小時內抵達大峽谷南緣；在鐵路未通車前，遊客需經歷兩天漫長的驛馬車之旅。1960年代末，這項大眾運輸停駛，1989年馬克斯與塞爾瑪·比格特（Max and Thelma Biegert）決定恢復、重建大峽谷鐵路，大峽谷車站於1990年重新開放。如今每年搭乘的旅客超過22.5萬人次，減少約5萬輛車進入國家公園。

火車路線與時間表

1月1日至10月31日，每天上午9:30從威廉斯車站出發，行駛65英里，於11:45抵達南緣大峽谷村（Grand Canyon Village），旅客有三個多小時的時間可遊覽歷史建築、峽谷及最受歡迎的健行路線光明天使步道（Bright Angel Trail）；回程火車於下午3:30出發。

在11、12月，列車時刻表略有變動。聖誕節 除外，上午8:30從威廉斯出發，10:45到達大峽谷村；回程下午2:30出發，4:45返回威廉斯。假日期間，可能加開列車，旅客可先上網thetrain.com查詢。

票價與預訂

2024年，成人來回票價從普爾曼（Pullman）車廂的69.98元到豪華客艙（Luxury Parlor）的239.98元不等。兒童票（2-15 歲）從普爾曼的35.98元到觀景（Observation Dome）車廂的189.98元不等，兩歲以下兒童可免費乘坐普爾曼、Coach和頭等艙，但不能乘坐觀景車廂；16歲以下乘客不能乘坐豪華觀景車廂或豪華客艙。

大峽谷鐵路車票可以在網路預訂，並至少在列車出發前20分鐘取票。單程票的旅客須致電1-800-843-8724預訂。

假日火車之旅

冬季來臨時，遊客有機會搭乘大峽谷鐵路的「極地特快」（Polar Express）列車。在11、12月的特定日期，這趟季節性列車每天從威廉斯出發兩班，時間為下午5:30與7:30。旅程僅一個多小時，包括在「北極」（North Pore）停留，觀看聖誕老人和馴鹿。16歲及以上旅客的「極地特快」票價從59.99元至97.99元不等，兒童票則從43.99元至67.99元不等。