這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

義大利阿瑪菲（Amalfi）海岸。Image by Anemone123 from Pixabay

想在退休後來一次難忘的旅行嗎？以下是旅遊網站The Travel挑選出最適合年長旅行者的5個國家，不論是探索歷史遺跡、品嘗在地美食，或僅是享受自然美景，都是慢遊世界的完美選擇。

義大利擁有悠久歷史、精緻美食與迷人風景，可漫步托斯卡尼的葡萄酒莊，讚嘆羅馬的建築奇蹟，在美麗的阿瑪菲（Amalfi）海岸舒緩身心，還可在當地餐廳品嘗舉世聞名的義大利美食。羅馬競技場、龐貝古城讓人遙想義大利輝煌的過往；風景如畫的佛羅倫斯、威尼斯讓藝術愛好者親睹米開朗基羅、達文西等名家傑作。

此外，可參加各種體驗活動，如佛羅倫斯的品酒課程、巴勒莫（Palermo）和五漁村（La Spezia）的烹飪課程，以及眾多從羅馬出發的遊輪小旅行。

2. 希臘

希臘是歷史迷的天堂，這裡的古代遺址與神話故事讓人彷彿穿越時空。聖托里尼（Santorini）島和米克諾斯（Mykonos）島優美寧靜，居民的熱情更令人難忘。

雅典的地標建築雅典衛城（Acropolis）是旅遊熱門景點，此外可走訪同樣古老的德爾菲（Delphi），或在克里特島純淨的海灘上放空。希臘具備各種無障礙設施與服務，專業旅行社瞭解熟齡旅客的喜好，確保旅程順暢無阻。

熱愛戶外活動的銀髮族，澳洲是首選。雪梨、墨爾本等城市擁有充滿活力的藝術氛圍、美麗的公園與優質的醫療服務；大堡礁提供浮潛、划船等活動；蜿蜒的大洋路（Great Ocean Road），可欣賞到令人嘆為觀止的海岸風光。

藍山與卡卡杜（Kakadu）國家公園適合健行與觀賞野生動物，還可在葡萄酒產區巴羅莎山谷（Barossa Valley）與瑪格麗特河（Margaret River）享受品酒之旅。

4. 西班牙

傳統的塔帕斯與西班牙海鮮飯是許多人的最愛，還能同時享受當地市場與節慶的熱鬧氣氛。特內里費（Tenerife）島和伊比薩（Ibiza）島是寧靜的度假勝地，有無數適合年長旅客的住宿設施。伊比薩島的聖歐拉利亞（Santa Eulalia）的沙灘與海灣，少了喧鬧觀光 客，多了一份清靜。

5. 紐西蘭

紐西蘭風景優美、犯罪率低，是安全的度假地點。可自駕欣賞鄉村風光、參觀電影「魔戒」拍攝現場哈比村（Hobbiton movie set），或在馬爾堡（Marlborough）享受品酒之旅；菲爾德蘭（Fiordland）、東格里羅（Tongariro）等國家公園可健行、接觸野生動物。

喜愛泡湯者還可在羅托路亞（Rotorua）溫泉放鬆身心，或搭船飽覽米爾福德峽灣（Milford Sound）景觀。紐西蘭對年長者提供各種購物優惠，此外公共交通、購物中心、商店與住宿都有便利的無障礙設施。