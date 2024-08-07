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倫敦教堂圖書館睡一晚 愛書人一生難忘體驗

編譯周靜芝 / 即時報導
倫敦聖保羅大教堂。Image by Важная Волов from Pixabay
倫敦聖保羅大教堂。Image by Важная Волов from Pixabay

在今年4月23日「世界讀書日」前夕，旅宿平台Airbnb為書蟲們提供了一個絕佳機會：以7英鎊（8.86美元）的價格在倫敦聖保羅大教堂（St Paul’s Cathedral）的隱蔽圖書館住宿一晚。曾幸運入住的旅客瑪莎（Mattha）表示，這是一生難得的體驗，也是她永遠珍惜的回憶。

今日美國報（USA Today）報導，該圖書館坐落在有300多年歷史的聖保羅大教堂內，旅客可在此獨享超過2萬2千本藏書，其中有經典名著，也有神秘小說家荷莉·傑克遜（Holly Jackson）、「瘋狂亞洲富豪」作者關本安（Kevin Kwan）與小說家約翰·葛里遜（John Grisham）等人即將出版的新書。

該教堂遊客參觀部門總監提姆布爾（Sandra Lynes Timbrell）在聲明中表示，最近修復完成的圖書館一直是大教堂的秘密寶藏，被建築師克里斯多夫·雷恩爵士（Christopher Wren）以巧妙的手法隱藏了起來；而幸運的旅客現在有機會透過獨一無二的住宿方式深入瞭解聖保羅大教堂的歷史與奧妙。

旅客在抵達後，登上雷恩爵士設計的經典幾何樓梯，步入隱秘圖書館的寧靜空間。聖保羅大教堂院長在那裡迎接客人並負責導覽，讓旅客在前往附近餐廳享用美味晚餐前，先沈浸在書香中。

夜晚回到舒適的隱藏圖書館內，可盡情閱讀並在滿牆書籍環繞下進入夢鄉；次日用過早餐後，由導遊帶領參觀聖保羅大教堂。活動結束前，還會收到企鵝蘭登書屋提供的未出版書籍的簽名版作為紀念。

Airbnb北歐區總經理庫普斯（Amanda Cupples）表示，聖保羅大教堂隱藏圖書館是真正的書迷天堂，讓可他們擁有一趟極致的文學之旅。

這項活動，在推出後受到愛書人與歷史迷熱烈迴響，由於僅開放一晚，向隅者明年或許可早點行動，關注airbnb上「創意空間」（Creative Spaces）類別，搶到這個獨一無二的機會。

圖書館 瘋狂亞洲富豪

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