即使嫌麻煩 專家說帶孩子旅遊應做的5件事

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暑假期間正是親子 旅遊旺季，藉由旅行拓展孩子視野，接觸不同文化，有助於提高適應力與語言發展，不過許多家長總覺得帶孩子出門很麻煩，因此專家建議只要做好5項功課，親子旅行將變得輕鬆容易。

根據旅遊網站「休閒與旅遊」(Travel+Leisure)報導，旅行可以幫助子女自小學習建立關係，尤其是跨文化人際關係，教育推廣機構Bank Street College of Education教育專家漢考克(Robin Hancock)指出：「旅行可以創造新契機，教導孩子們奠定與人相處的基礎，尤其在幼兒期培養下一代知道如何與人生活、共處。」

哥倫比亞大學 (Columbia University)師範學院(Teachers College)副教授利維(Erika Levy)主張即便六個月大的幼童出門旅行，也助於提升語言潛力：「嬰兒對聲音的感知能力與成人不同，但隨著成長會喪失辨識各類語言的能力。」並強調：「讓孩子從小接觸各地不同語言，可保持辨識能力不減，有助於日後語言發展。」

專家針對親子旅行提出5項功課，供家長參考。

一、住家附近散步

社區散步遠不及前往外地旅行令人興奮，但仍還是可以讓孩子大腦習慣與四周環境產生連結：「在寧靜社區散步也具有意義，因為會看到居民打掃庭院或看到店家營業，不但家長更了解社區生活，連孩子也一樣。」

二、趁度假機會建立連結

「休閒與旅遊」撰稿人福斯(Alison Fox)坦承與姊姊每到一地旅行，就有收集當地汽水瓶的習慣，藉此建立旅行連結，漢考克指出：「連結對孩子來說很重要，凡可以與孩子世界連結的事，對他們而言都是非常有意義的經驗。」

三、讓子女與其他孩子同樂

利維表示，讓子女與其他同齡孩子相處，有助於發育成長，即使是用不同語言溝通：「讓他們認識其他孩子，大家一起玩、一起學習，然後找到溝通方式，也讓他們知道並非所有人都說英文。」

四、將旅行變成遊戲

利維建議家長趁著旅行機會，要求孩子找出不熟悉的陌生事物，她說：「讓孩子向你展示三個家裡從未見過的東西，然後再幫他們尋寶。」

五、讓孩子對旅行提前做好準備

利維指出，讓孩子們為旅行做好準備，可以省下許多麻煩，例如告知時差問題或者搭機隨身攜帶玩偶消除緊張情緒，家長也無需過度擔心，因為孩子們「面對新環境往往比大人更容易適應」。