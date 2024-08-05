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旅行租車 3招避免多付費

編譯周靜芝 / 即時報導
赫茲（Hertz）的PlatePass可以在全美的 E-Z Pass與I-Pass的非現金收費車道使用。可能的話，最好自備收費感應器或用現金支付通行費，並將租車的感應器放在置物箱裡；否則為了一時便利，可能會多花冤枉錢。路透
赫茲（Hertz）的PlatePass可以在全美的 E-Z Pass與I-Pass的非現金收費車道使用。可能的話，最好自備收費感應器或用現金支付通行費，並將租車的感應器放在置物箱裡；否則為了一時便利，可能會多花冤枉錢。路透

許多人在旅行租車時都有相同的經驗，各種費用似乎是層層疊加，但旅遊網站The Points Guy指出，其實多數費用是可以省的，以下是避免租車費用急遽增加的三種方法：

還車前加滿油

為避免被租車公司收取過高的汽油費，最好的辦法是在還車前將油箱加滿。另一種方法是在取車時預付加滿油的費用，不過多數租車公司都不會退還未用的汽油費，因此，只有預期會用掉大部分汽油時，這個選項才有利。The Points Guy建議，選擇在還車前加滿油，較節省開支。

自備道路收費感應器

租來的車可能會配備收費感應器，例如赫茲（Hertz）的PlatePass可以在全美的 E-Z Pass與I-Pass的非現金收費車道使用。可能的話，最好自備收費感應器或用現金支付通行費，並將租車的感應器放在置物箱裡；否則為了一時便利，可能會多花冤枉錢。

如果在紐約市租車，可以註冊「按里程付費」（Pay Per Trip）來支付橋梁與隧道通行費。只需在大都會運輸署（MTA）網站註冊租車牌照，所有過路費都可以信用卡支付。

佛羅里達州的網路公司TPG編輯總監伊文（Nick Ewen）有個SunPass Pro感應器，可在佛州與其他21個州使用；同時，E-Z Pass也是到佛州旅遊的一個選項，遊客通行證（Visitor Toll Pass）則適用於從奧蘭多國際機場進出的旅客。

避開「25歲以下」費用

年輕的租車者可以使用多種技巧繞過昂貴的「25歲以下」費用，例如使用某些企業代碼、美國汽車協會（AAA）折扣碼與大學代碼訂車，就可避開這筆費用，省下不少錢。

租車 佛州 大都會

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