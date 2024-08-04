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法國人「慢活」能有多慢 中國旅客曝慘痛親身經歷

世界新聞網／輯
中國網友至法國出差，從餐廳上菜就感受到文化差異。示意圖，非新聞當事者。（路透）
中國網友至法國出差，從餐廳上菜就感受到文化差異。示意圖，非新聞當事者。（路透）

法國人是出名的慢活，相比亞洲國家，法國人工時更短。有中國網友列舉「法國人是如何把中國人逼瘋的」，例如法國餐廳出餐太慢、服務生不肯協助收餐、飯店辦理入住至少10分鐘以上等，他崩潰直呼「一趟歐洲出差讓我這個散漫狂都變成了急性子」。

一名中國網友在小紅書貼文分享他到法國出差的經驗，他表示，法國餐廳出餐速度非常慢，一定要等所有人都吃完才會上下一道菜，而且不能催促服務生，否則只會被回敬一句「你就坐著等吧！別催！」若是請服務生收拾餐桌，服務生還會說「不好意思，我不可以，我不服務這個區域，你找別人吧」。正餐吃完後一定要吃甜點、喝咖啡，一吃就是兩小時。

在展場工作時，負責搬運的和負責搭建的絕不同時工作，他們寧運在一旁打地鋪睡覺，也不願意早點工作完畢早點回家。而在飯店、飛機辦理入住即搭機時，至少都要10分鐘以上，服務員也不會表達歉意請客人稍等。他崩潰直呼「法國人會把中國人逼瘋」。

不過該網友也說，「這何嘗不是一種幸福，盡情的感受時間，沉浸每一件事。東亞寶寶們，一輩子都在追趕，隔幾年一個關鍵節點，每分每秒都怕掉隊，從來不敢享受時間的流逝，很明顯的是飛機降落香港機場，大家走路的速度都明顯加快。」

有類似經驗的網友留言「進飯店熱情把你迎到座位，五分鐘後給你菜單，然後再過十分鐘以上會給你點菜…上菜速度快的十分鐘慢的得半小時，然後找半天人要結帳，十分鐘後給你帳單，再過十分鐘拿pose機來刷卡…催不了一點，就是no rush, please wait」、「你在法國家庭過個聖誕夜吧，我在南法婆婆家，每年聖誕節，7、8點開胃酒，10點前菜，12點主菜，甜點都得兩點以後，就坐那霹靂吧啦沒完沒了的聊」。

還有人留言「我這種急性子怕是要著氣得原地變身」、「國外都這麼慢的節奏啊。我在新加坡修個排風扇，整整6個月，活地把我的急脾氣給治好了」、「你把中國那套帶到人家這裡，人家就是不吃這套。同樣，歐洲人到中國，被伺候的跟上帝一樣，他們也不適應，不過心裡都樂開花」。

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