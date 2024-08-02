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前遊輪高管分享搭遊輪3秘密

編譯周靜芝 / 即時報導
郵輪。Image by Alexis_S from Pixabay
郵輪。Image by Alexis_S from Pixabay

即使自認是遊輪老手的旅客，船上與甲板下仍有許多不為人知的事。幾位前遊輪高階主管與工作人員分享了以下3項「秘密」：

何時前往餐廳影響用餐品質

在享受海上假期時，慢慢用餐是人之常情；但工作人員表示，不準時前往餐廳可能會影響到食物的準備與選擇。

一位匿名的前遊輪工作人員在問答網站Quora上指出，在用餐時，第一輪的餐食通常是最好的；儘管他們保證，最後一位客人應得到與第一位客人相同的服務品質，但實際上某些菜餚可能從缺，而用其他的取代。

他說，當牛肋排或義大利燴牛膝等需烤製、燉煮數小時的主菜上完時，廚房就會出現問題。因為不能對客人說「不」，工作人員就會走捷徑，最終只能吃到從油鍋裡撈出來、用微波爐煮的燴牛膝。

有套清潔規定防止病毒散播

遊輪的清潔工作，不僅是確保到處一塵不染，還關係到預防病毒與保障旅客的健康。前遊輪高階主管卡斯維爾（Carswell）指出，遊輪上的工作人員都受過訓練，會努力防範任何潛在的病毒爆發；他們嚴格遵守處理與消毒規定，尤其在諾羅病毒爆發期間，還分為綠、黃、紅三種不同等級。

欄桿與電梯等表面每天都要多次清潔，尤其當新一批旅客啟航時，清潔程序會更加嚴格。

為WiFi付出過高費用

即使是為了拋開日常、放鬆身心去度假，在航行途中也可能需要查看電子郵件或發文更新社群媒體；但遊輪工作人員表示，沒有必要為此而增加預算

一匿名的前遊輪員工說，旅客的上網費貴得嚇人，對工作人員來說，上網費已經很貴了，但旅客要付的費用卻是三倍以上。他說，在船上任何時候都盡量避免使用，可上岸後再上網，現在許多遊輪停泊的碼頭都有免費WiFi；如果非要使用網路，盡量選擇吃到飽方案，會比單日或計時的便宜。

義大利 預算 社群媒體

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