注意選位帶小物 前空姐舒服搭機5秘招

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前空姐溫德莎（Beth Windsor）在十幾年的職業生涯中，養成一些讓自己在飛行途中更舒適的習慣，即使現在身為乘客也未改。內幕（INSIDER）新聞報導，以下是溫德莎搭機時會做的5件事：

1. 總是選靠窗座位

溫德莎說，每個人對座位選擇各有偏好，對她來說，靠窗是首選。她表示，即使需要擠過鄰座去洗手間，但次數不會太多；為了睡覺時有地方可倚靠、扶手不會被佔，座位不靠走道還是值得的。溫德莎指出，不選走道位，還可在飛行過程中保護手肘，免受推車與從身旁經過者碰撞。

2. 遠離洗手間與艙壁

在訂位時，不一定會知道鄰座是誰，但可查看機艙座位圖，讓旅程更愉快。溫德莎說，例如她從不選坐在洗手間或空姐準備餐食的廚房旁邊，因為她知道那裡有多嘈雜繁忙；此外，她也會避開面對艙壁的座位，因為可放置搖籃，有嬰兒同行者通常會預訂那裡。

3. 準備一雙旅館拖鞋

溫德莎表示，她喜歡在長途飛行時帶上旅館的免費拖鞋，當不想穿著不舒服的鞋子、又不想露出襪子時，穿脫方便的旅館拖鞋是最佳選擇。

她說，她連上洗手間時也穿拖鞋，尤其在當過空姐後，腳上再也不會套上比襪子更厚重的東西了；此外，這種拖鞋可在飛行結束後丟棄。

4. 必塗防曬霜

多年來，溫德莎一直在「搶救」搭機時肌膚所受到的傷害，長途飛行時會做簡單的臉部保養，敷上強效補水面膜與凝膠眼膜，再擦保濕霜與SPF50防曬霜。

對於短程航班，她便只塗滋潤的保濕霜與維生素C精華液，溫德莎強調，最重要的是，要選防曬係數高的防曬霜。

5. 自帶食物與飲料

溫德莎說，她不期待飛機上的食物，因為通常不夠美味；它們也會添加較多的鹽與糖，讓脫水、腹脹問題更加嚴重。她會自備機上餐食，從機場買個壽司等簡單食物；她還喜歡帶些健康零食，可在飛行途中享用。

在飲料方面，溫德莎不喝酒，為保持水分，總會帶足夠的水，加些電解質粉。她表示，透過自帶食物與飲料，不必等待空服人員，便可依自己的時間進食，尤其想讓生理時鐘處於特定時區，這點很必要。