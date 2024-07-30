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不想讓時差惡化 機上別喝這種飲料

編譯莊瑞萌／即時報導
Image by atulknareda from Pixabay
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專家建議，搭乘長途航班時，為了避免時差讓身體吃不消，應該在機上補充水分，並且避免飲用咖啡或酒等易讓身體流失水分的飲料，避免讓時差症狀加劇。

MSN報導，時差是長途旅行最令人不舒服的經歷之一，從失眠到疲累及消化問題與心情鬱悶等皆有，由於身體的天然生理時鐘受到干擾，時差就會對身體帶來負擔。雖然長途旅行難免會有時差，但下列方式則可以舒緩時差帶來的影響。

擁有航空業資歷達20年的機組人員羅伯特(Jay Robert)表示，避免攝取會流失水分的飲料，例如酒與咖啡是緩解時差的重要舉動。他說，「對抗時差的最佳秘訣之一，就是避免飲用酒精和容易導致脫水的飲品，例如咖啡。飛行時吃新鮮食物，避免重油及高鈉的餐點，抵達後的身體狀態會好很多。可以嘗試沙拉與新鮮水果等保水食物。」

法籍空服員哈瑞爾(Laurianne Harel)也說，「航行過程中為了保持良好狀態，我會大量飲水，由於高空的原因，人體很容易脫水。」她補充說，「機艙內的空氣很乾燥，會造成脫水速度加快。」

妙佑醫療國際(Mayo Clinic)指出，脫水已知會讓時差的身體症狀更加糟糕，例如昏睡，咖啡與酒也會干擾睡眠，即使在飛機上能睡得著，品質也不會好。而且保持身體有水分，之後也可獲得更好的休息。

至於如何對付時差，哈瑞爾則建議，「即使感到疲倦，我也會刻意保持清醒直到晚上。我會讓自己保持忙碌以避免打瞌睡，因為小睡可能會打亂睡眠週期。」哈瑞爾還表示，規律的運動有助於她睡得更好，而且在飛行前一晚，她也會試圖獲得充分休息。另外，也應該嘗試在白天時多曬太陽，這有助於調節睡眠週期。

飛機降落之後，哈瑞爾也建議應該進行伸展運動並補充更多水分，讓自己充滿活力並避免任何可能又干擾她生理時鐘的小睡。「如果是轉機，我會利用這個機會休息一下，並稍微了解一下目的地，這有助於我在下一次飛行前重新充電，」她說。

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