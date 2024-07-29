搭郵輪 需要帶護照嗎？

美國護照。(美聯社)

根據國務院 (Department of State)的數據，2019 年只有6.6%的美國人擁有護照。考慮到出國旅行，尤其是搭乘郵輪的美國人數量，這個比率相當小。

如果你搭乘的是在同一個美國港口出發和結束的「閉環式」(closed-loop)郵輪行程，那你就可能不需要護照，只需要出生證明和政府簽發的照片身分證就足夠了；但如果你搭乘的郵輪是在國外港口出發和結束，那你就肯定需要一本有效護照了。

旅遊記者艾里克森(Kevin Erickson)建議，不管你搭乘的是哪一種郵輪行程，最好都先把自己的護照辦好。因為，如果不幸發生意外，或郵輪需要繞道，導致你需要從國外飛回美國，那你就會需要有有效護照在手。

此外，雖然某些目的地可能不需要護照，但如果你決定要去港口以外的地方看看，那你可能會需要簽證 才能入境去探險；而想要取得簽證，首先得要有護照。

雖然不需要護照，就能搭乘郵輪趴趴走的想法很誘人，但準備有效護照還是有不少好處的，包括：

想去哪就去哪

想像一下，你的郵輪停靠在一個充滿異國情調的港口，然後你聽到其他人分享位在邊境另一邊的迷人瀑布或是一個以精彩文化節慶聞名的小鎮等故事，但卻發現你因為沒有護照，根本無法出去冒險。如果你有護照在手，那你就可以毫無障礙的，享受這些計畫外的冒險和短旅程。

安全保障

生活是不可預料的，人都有難免可能會碰上緊急情況的時候；如果你不幸碰上需要從其他國家飛回家的情況，這時若有護照在手，就能避免你因為沒有護照，而受困陌生異地，或面臨繁瑣的官僚程序。

折扣與優惠

有些旅遊公司和當地旅行社，會為持有有效護照的旅客，提供特別折扣，因為他們認為，持有有效護照是經驗豐富旅客的標誌。