她被丹麥麥當勞大薯份量嚇到 呼籲美國跟進結果被打臉

紐約女子奧黛莉分享丹麥麥當勞的大薯竟比美國的大薯大上許多，認為美國麥當勞也應該要賣這麼大份的薯條。(翻攝Audrey Peters TikTok @audreypeters)

目前住在紐約的女子奧黛莉（Audrey Peters）在丹麥旅遊時，發現當地麥當勞 販售的大薯竟比美國賣得還大，她呼籲美國的麥當勞也賣同樣份量的大薯，但隨後有網友留言提醒她，她點的不是大薯，且美國麥當勞有賣類似份量的薯條，只是名稱不同。

每日郵報（Daily Mail）報導，在邁阿密出生、目前住紐約市 的26歲奧黛莉前往丹麥旅遊，她在當地麥當勞點了一份大薯後被份量驚豔，她在TikTok 上展示自己獲得的薯條有多大，影片上傳兩天已累積超過35萬次瀏覽。

奧黛莉在影片中表示，她在丹麥哥本哈根的麥當勞點了餐，想吃吃看當地的餐點，沒想到獲得的大薯份量是她這輩子從未見過的多，包裝盒甚至和她頭一樣大。

奧黛莉說，她被丹麥的大薯份量嚇到了，她要問美國的麥當勞為什麼沒有相同尺寸的大薯，她認為美國麥當勞也應該賣這麼大份的大薯，還說自己向麥當勞發出請願，「我們需要這麼大份的薯條」。

有網友留言，指奧黛莉點的不是大薯，而是「分享薯條」，「在丹麥，我們也有正常份量的大薯」。

也有網友說，美國麥當勞有賣跟分享薯條份量差不多的薯條，只是在美國不叫分享薯條，而是「一籃薯條」（a basket of fries），「女孩，在美國我們可以點到一整籃的薯條」。