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一招反制巴黎小偷 華人遊客躲過三次：原來偷子也怕社牛

世界新聞網／輯
網友至法國旅遊遇到小偷。巴黎旅客示意圖，非新聞當事者。(歐新社)
網友至法國旅遊遇到小偷。巴黎旅客示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

許多人認為法國巴黎治安不佳，到當地旅遊要多加小心。有華人網友近日至巴黎發現一招可以有效降低遇上小偷的機率，他分享自己三次遇到小偷的情況，為了反制對方，他完全不害羞的死盯對方，想不到小偷也會「社恐」，被盯著的狀況下反而不敢動手，讓他笑稱「原來巴黎偷子也怕社牛」。

一名網友在小紅書上貼文表示，他近日第一次到巴黎旅遊，為了預防被偷，他特別買了隱藏款裹肚子腰包和手機掛繩，加上巴黎奧運到來，路上警察也非常多，然而小偷依然猖獗。

該網友分享遇到小偷的三次經驗，第一次在老佛爺觀光時，遇到一個小偷從迎面走來，小偷伸手往他的衣服掏錢包，但他的衣服、褲子都沒有口袋，因此失敗告終。

第二次在地鐵上，他的弟弟坐在離門口很近的位置，有個留著落腮鬍的小偷一上車就盯著弟弟的包包，而且還越來越靠近，他發現以後直接伸長脖子、死盯著小偷，對上眼後小偷嚇得轉過頭，但小偷依然不放棄繼續回頭盯著包包，他也繼續死盯著小偷，最後小偷只好放棄行動。

第三次也是在地鐵上，當時列車上的乘客不多，他跟老公、弟弟一起面向門口的方向站著，一個小伙子上車後便站在他們身邊，還悄悄地移動到他的身後，因此他直接轉身與對方對視，對方也害羞地不敢直視他，只好一直滑手機，他笑「就是說沒想到小偷也挺社恐」。

該網友說，這趟遊法旅程有遇到親切的人們，在拍攝婚紗照時向他們祝賀，也有遇到不親切的人，無緣無故向他們比中指等，但他認為，法國除了設施很老很不方便，其他也還行，來一次過個眼癮也挺好。

其他人則留言「我在巴黎就沒有看到小偷，地鐵坐過很多次了，每次上來一個長得像黑人或是摩洛哥人的臉，我就會比較警惕，然後他們就拿出了比我更好的手機，開始聽音樂，刷短視頻，發聊天」、「上週巴黎開會，我們同行的女孩在地鐵被偷了護照，她說知道被偷，但是不敢動，怕對方有刀」。

還有人留言「感覺歐洲小偷很怕對視，我盯著他們眼睛看他，他們在邊上轉一下就會走」、「是最近去的巴黎嗎，我們過去沒見到小偷，還以為奧運期間安全了呢」、「沒碰到任何吉卜賽之類小偷模樣的人，也可能是因為我看起來比較窮」。

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