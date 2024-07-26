飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

花椰菜。Image by Carolyn_Schmidt from Pixabay

在搭飛機前，許多人擔心的通常是漫長的安檢隊伍、能否及時趕上登機時間或機場停車等問題；但是美食網站Eat This, Not That!報導指出，有件事更值得關注：食物的選擇。以下是醫生們認為飛行前應避免吃的食物與飲料：

1. 油炸食物

油炸食物含有大量脂肪，而高脂肪食物比蛋白質、碳水化合物需要更長的時間消化。如果薯條、炸雞和洋蔥圈在胃中停留時間過長，很可能會導致腹脹與胃部不適。

2. 高鈉食物

由於機艙內氣壓的變化及較低的濕度環境，身體在飛行途中可能會出現一定程度的脫水，再加上高鈉食物，會加劇此一現象。

相反的，由於氣壓的變化與坐著的時間過長，飛行也會讓身體積存更多水分，而高鈉食物也會帶來同樣的影響。

3. 花椰菜

花椰菜、羽衣甘藍、捲心菜等十字花科蔬菜是有益健康的食物，但在機場用餐時，最好避開。十字花科蔬菜由於富含纖維，容易導致腹脹與排氣。而海拔高度的急劇變化也會導致腹脹，讓飛行途中更會經常感覺不適。

4. 豆類

克利夫蘭診所指出，在飛機上會經歷氣壓的變化，導致腸道膨脹；在這種情況下，更容易感覺腹脹和過多的氣體。

而豆類對這種情況更是雪上加霜，不僅纖維含量高會導致腹脹，且還含有棉子糖（raffinose），一種讓身體難以消化的碳水化合物。在搭機前，避免食用豆類，以免造成胃部不適。