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搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

編譯周芳苑／即時報導
飛機商務艙示意圖。Photo by Christina Spoerer on Unsplash
飛機商務艙示意圖。Photo by Christina Spoerer on Unsplash

搭機時，選擇商務艙(Business class)比經濟艙(economy)、豪華經濟艙(premium economy)貴了數千元，就算可兌換信用卡里程扣抵一些錢，耗用的里程也遠大於經濟艙，而且一小不心很容易犯下以下4大錯誤，付出更大代價。

錯誤一：認為艙內所有座位都一樣

雖同為商務艙，卻因航空公司、航線、飛機機型、乃至於選擇的座位而可能大不相同。

許多航空公司商務艙座椅可平躺變成床，有些只能半躺，近似國內線頭等艙，不夠舒服，預訂前應仔細查看。

即使在同一艙內也有座位之間的差別，靠窗座位通常比較好。不妨善用SeatGuru 查看各航班座位，只要提供航班便可查看座位詳細資訊，包括座位類型、哪些座位的位置較好、哪些座位靠近廚房和可能有噪音。

錯誤二：未提前選擇餐點

商務艙餐點選擇比經濟艙好得多，通常會提供知名廚師的食譜、搭配正式餐具。

多數航空公司讓顧客提前點餐，各種選擇數量有限，航班起飛前事先上網點餐可避免吃不到想吃的食物。假如對食物過敏或有飲食限制，更要提前告知，以便航空公司準備。

錯誤三：不必要的花費

商務艙比其他艙等貴得多，更需要精打細算，可能節省數千元。

訂商務艙時很容易因為以下原因常過度花費：

第一：飛航日毫無彈性。有時差一天價格就天差地遠，如果保有彈性，就可能有好價格。

第二：最後一刻才訂票。商務艙座位遠少於經濟艙，太晚訂很可能被訂滿，而且提前安排將有更多選擇。

第三：只付現金。除了付錢，還可多利用里程。使用旅行信用卡可快速賺取里程， 兌用6萬至 8萬哩里程可省至少3000元。

錯誤四：未充份利用所有優惠

搭乘商務艙可享很多福利，包括優先辦登機手續、優先接受安全檢查、免費托運行李的重量上限較高、可使用機場休息室舒適享用免費食物。

航空公司通常會在官網上提供有關商務艙設施相關資訊。也可能訂票後發送電郵提醒；乘客也可在搭機前上網查明，以免平白錯過福利。

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