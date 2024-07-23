美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

示意圖。Photo by Priscilla Du Preez 🇨🇦 on Unsplash

出國旅行要適應不熟悉的用餐習慣，或許讓人感到不適應，有時難免會犯些觀光 客常見的錯誤。網路媒體BuzzFeed採訪了旅遊專家，依不同的旅行地點，提出以下四個需避免犯的常見錯誤：

1. 匆忙用餐

計畫前往地中海度假前，許多人會嚮往那悠閒而節奏緩慢的午餐；一旦到了當地，就需真正放慢腳步，中午的用餐時間可能持續至下午。

旅遊博主杜希格（Kelly Duhigg）表示，美國是個凡事講求「快、快、快」的國家，但在其他地方，匆忙用餐並非常態，在義大利 與法國，匆促吃完多道菜餚絕對是犯了大忌。她說，他們喜歡用心品味美食，餐廳也不會急著想翻枱；她花了一些時間才讓自己慢下來，真正去欣賞每道菜的精髓。

2. 期待下午6點用晚餐

世界各地的用餐時間差異極大，旅行時最好盡量適應當地習慣，並提前做好規畫，掌握餐廳的營業時間，這或許意味要在晚上9點而非6點出門用餐。

Blue Parallel旅行社負責人博吉歐（Emmanuel Burgio）指出，在拉丁美洲與地中海地區，人們通常在晚上8點或9點左右用餐；在阿根廷布宜諾斯艾利斯，甚至晚上10點才用餐，許多餐廳要到晚上8點才接受預訂。

3. 期望深夜能買到食物

有些旅遊景點的餐廳午夜仍人聲鼎沸，但並非所有地方都如此，有些城鎮的店家晚餐後便打烊，無法在深夜買到食物。

露營網站RoverPass創辦人帕里克（Ravi Parikh）表示，美國許多城市的商店都24小時營業，隨時可獲得食物與飲料，但不是每個國家都這麼便利。他建議，不要在晚上四處閒逛，想找家營業的速食店或餐廳；最好提前吃晚餐，或在白天品嚐當地的街頭小吃。

4. 晚餐時大聲喧嘩

外出就餐時，不宜大聲喧嘩，如果在一家安靜的餐廳用餐，需確保個人行為與周遭的氛圍一致。經營遊輪旅遊業務的沃倫（Elaine Warren）指出，出國時在餐廳大聲喧嘩，是美國人需要格外克制的事。在許多歐洲國家，人們希望用餐時保持安靜；而習慣在家用餐自在交談的美國人，需要一些調整才能適應。他說，一旦尊重這種習慣，反而會帶來更輕鬆的體驗。