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長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

編譯尤寶琪／即時報導
Image by StockSnap from Pixabay
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長途飛行到底坐哪裡才舒服，每個人喜好各有不同，「商業內幕」(Business Insider)撰稿人漢弗萊斯(Monica Humphries)指出，她每次要搭乘長途飛機時都得好好權衡利弊一番。

若選靠窗座位，就可以讓她把頭靠在牆壁上休息，但缺點就是要使用洗手間時，就得擾陌生人；但漢弗萊斯也表態不願花錢升等，直言坐商務艙是種奢侈，寧願將錢花在旅程上；但不管是靠窗還是靠走道，漢弗萊斯表示，自己最愛坐在最後一排。

最安靜

短程航班的飛機，廁所通常是位在飛機的尾端，所以坐在最後一排，通常得飽受沖水、乘客走動、噪音和臭味的影響。

但漢弗萊斯發現，長程飛機的設計剛好相反；舉例來說，她在從科羅拉多州丹佛(Denver)飛往日本東京的行程，搭乘了一架波因787-9夢幻客機；此款客機的三間廁所全都位於經濟艙的前半段；這意味著要用廁所的乘客都會往前走，而不會集中在飛機後半段，唯一會走到飛機尾部的，就是空服員和想要伸展一下雙腿的乘客，大幅減少被打擾的情況。

額外好處

根據漢弗萊斯的經驗，坐在飛機後排，也比較容易取得頭頂置物櫃的空間。

她指出，好幾次當她坐在飛機前方時，自己位置附近的頭頂置物櫃都會被放滿，讓她得把行李放到離自己較遠的地方，導致她無法享受坐在前排，可以早一點下飛機的好處。

雖然這只是小小的不便，但漢弗萊斯表示，她寧願坐在後面放鬆等待大家下飛機，而不是坐在前面，為自己什麼時候可以拿行李而感到沮喪。

更多伸展空間

飛機尾部的另一個好處，就是飛機的廚房空間；漢弗萊斯指出，搭乘長途航班時，她喜歡每隔幾個小時就起身伸展一下，幫助身體適應狹窄空間，而坐在機尾靠近廚房，除了可以靠近能讓她做伸展運動的空間外，還可以在空服員準備送餐的第一時間就聽到，知道什麼時間才適合起身運動。

此外，漢弗萊斯表示，飛機尾端也是最有可能旁邊不會有其他乘客的位置。因為航空公司似乎慣性都是從前往後派座位，所以，如有空位，通常都會是在飛機的最後一排。

科羅拉多州 日本

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