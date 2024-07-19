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3種度假開銷 富翁也避免

編譯周靜芝 / 即時報導
磁鐵。Image by efes from Pixabay
磁鐵。Image by efes from Pixabay

這或許與一般人的印象有些出入，多數白手起家的百萬富翁在度假時都會避免衝動購物，無論是新奇的廉價品或是大打折扣的奢侈品。

理財網站Go Banking Rates採訪了未銜金湯匙出生的的百萬富翁大衛·布萊恩（David Blain），他出身金融分析師，也是藍天財富顧問公司（BlueSky Wealth Advisors）的創辦人，以下是他對度假開銷的看法：

飛行中的額外費用

搭機時的一些額外支出可以讓人體驗更舒適的旅行，例如購買機上無線網路、雞尾酒、零食或餐點；有時這些額外消費發生在飛行之前，例如在機場餐廳喝杯咖啡或飲料。

布萊恩在搭飛機度假時，會避免購買機上WiFi、食品和飲料。他說，成本價值的比率通常不合理，他發現利用飛行時間閱讀或擬定計畫，做這些不用網路的事更有效率。

易碎物品

購買收藏用的玻璃或油畫等易碎物品，在度假剛開始時可能是個好主意，但在旅行結束時，運送問題就出現了，可能需要支付氣泡膜或其他包裝材料費用，確保在回家路上不致破損。根據物品大小或易碎程度，可能還需付費檢查或托運物品。

布萊恩避免購買任何難以打包或運費昂貴的物品，他認為確保物品完好無損的成本和麻煩程度超過了購買它們的好處；相反的，他會尋找耐久、實用並能完美搭配他的生活或家居裝飾的物品。

新奇紀念品

新奇的紀念品可能是馬克杯、磁鐵、T恤、玻璃杯或其他小飾品，這些紀念品上通常印有目的地名稱，在街頭小攤和機場販售。這些是布萊恩在度假時避免購買的另一類商品，原因是一來這些商品往往標價過高，二來缺乏長期價值。

布萊恩說，他更喜歡收集經歷與回憶，或者購買具有文化意義的物品，更有紀念價值。

Go Banking Rates指出，如果想買件既不新奇又不會日後沾滿灰塵，或被當舊貨賣掉的紀念品，據社群平台Reddit的一個討論區，許多網友都認為在度假時購買明信片或小型藝術印刷品是更佳選擇；好處是價格不高、便於打包帶回家，且日後看一眼便能喚起旅遊回憶。

咖啡

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