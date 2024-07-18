什麼都不做 來段無所事事的假期

示意圖。Photo by Eugene Chystiakov on Unsplash

上班族的生活可以說是異常的喧鬧，從通勤時聽的各種音樂、廣播和播客，到各種工作會議提醒、電子郵件和即時通訊；你的手機可能從你早上醒來開始，就響個不停。

大家雖然都知道坐辦公桌的工作不利於身體健康，但對大腦或心理健康 的影響，卻又是另一回事了；當你心理健康開始亮紅燈，你需要離開，去一個完全不需要你做決定的地方；華郵 旅遊編輯希亞特(Gabe Hiatt)表示，這時他就會給自己來一場「無所事事」(do-nothing)的假期。

最理想的情況，會是在遙遠的海灘上度過你的無所事事假期，讓海浪的拍打聲取代手機的提醒聲，放心的沉浸在書本之中，沒事就去海中泡個水或游個泳，穿著舒適的衣服，手拿著自己喜歡的飲品，多麼愜意。

希亞特強調，無所事事假期的重點在於給予自己時間和空間，重新調整自己的心態，所以並不是偷懶或懶惰，而是健康。

不過如果你和希亞特一樣，喜歡控制好行程的每一步，給整趟旅遊做好行程說明書的人，為了出遊旅行，忙著做計劃，安排旅程，反而會變得像是在工作；但希亞特指出，無所事事假期旅遊雲端 資料夾內，是不允許有文件的，你也不需要為了選一家餐廳而去做一個報告。

此外，去陌生的地方旅行，會讓人有種必須要去體驗一切的想法，而這雖然很令人興奮，但也可能會讓人疲憊不堪，而且不可避免地可能會碰上讓你失望的情況；不管你做了多少準備，總是會有意料之外的問題發生；但如果什麼都不做，你就避免了陷入這些情緒漩渦的機會，讓自己可以好好放鬆休息。

全包式度假村可以說是為無所事事假期而打造的。如果你不在乎距離和花費，只想於什麼都不做，全包式度假村就是你的最佳選擇。

不喜歡海灘，那就選一個壁爐燒著柴火，四周被白雪包圍的小屋；沒有太多預算，沒關係，反正炎炎夏日正適合窩在自家舒適的床上，看小說看電影，什麼都不做。

如果你受不了什麼都不做，那你也可以進行一些體能活動，不管是長距離散步、衝浪、騎單車、踢毽球或擲馬蹄鐵，只要你不去登入自己的行動裝置或加入線上會議，你想做什麼都可以。