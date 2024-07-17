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觀光客暴增 阿拉斯加朱諾市要公投限制到訪郵輪旅客數

編譯尤寶琪／即時報導
圖為郵輪抵達阿拉斯加首府朱諾。美聯社
圖為郵輪抵達阿拉斯加首府朱諾。美聯社

一項禁止250人或以上的郵輪停靠阿拉斯加首府朱諾(Juneau)的倡議，取得在10月1日於市政府進行投票的資格，為一場關於一個正在面臨氣候變遷影響的城市來說，引發什麼程度算是「觀光公害」(overtourism)的辯論。

這項名為「周六沒郵輪」(ship-free Saturdays)的倡議，同時也將禁止郵輪在7月4日國慶日當天停靠；這項倡議將交由選民投票決定，除非當地議會在8月15日之前，率先頒布類似的措施，但外界普遍認為這不太可能。

朱諾每年都會迎來大批遊客，搭乘郵輪前來觀賞，包括因氣候變遷而快速消失的門登霍爾冰河(Mendenhall Glacier)等奇觀；但對這座人口約3萬2000人的城市來說，觀光客暴增導致的交通流量增加、擁擠的步道和頻繁乘載遊客前往冰川的直升機噪音等狀況，都讓當地居民深感擔憂與困擾；這項倡議的目的，就是要讓當地居民，在湧入的遊客人潮中，取得喘息的機會。

在朱諾生活長達數十年的克雷格 (Deborah Craig)就表態支持「周六沒郵輪」的倡議；克雷格住在郵輪停靠的海峽對面，她經常一大早就會聽到郵輪的霧角和對乘客的廣播。

克雷格說，現在「壓倒性」的遊客數量，削減了居民的朱諾的喜愛。她在談到「周六沒郵輪」倡議時指出：「這是為了保存我們在朱諾的生活方式，也就是乾淨的空氣、乾淨的水、原始的環境、方便的步道、方便的水上活動與自然環境。」

反對這項倡議的人則表示，限制停靠將會嚴重損害依賴旅遊業的當地企業，並可能引發訴訟。緬因州巴爾港(Bar Harbor)經民眾投票通過的郵輪乘客數量限制措施，就在聯邦法院上遭挑戰。

根據麥金利研究集團(McKinley Research Group LLC.)為朱諾市準備的報告顯示，2023年，郵輪業在朱諾的直接支出高達3.75億元，其中多數支出都是來自郵輪乘客。經過兩年的新冠肺炎疫情後，朱諾的郵輪乘客數量大幅成長，2023年時創下160萬人次紀錄。

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