舒適得體搭郵輪 行李打包勿犯4錯誤

示意圖。Image by Alex Silva from Pixabay

搭郵輪旅遊固然省心省事，但在打包行李上可能比其他度假方式更加複雜、更容易犯錯；想要既舒適又得體地享受郵輪假期，以下是旅遊網站The Points Guy建議應避免犯的四個打包行李錯誤：

1. 將首日必需物品裝進托運行李

多數郵輪旅客都會在碼頭將大件行李交給搬運人員，這樣就不必拖著行李走上舷梯、在船上兜來轉去，直到艙房準備就緒。由於工作人員要到當天稍晚才會將行李送至房間，因此旅客將有很長一段時間只帶著隨身行李。

而郵輪旅客犯的最大錯誤之一就是忘記在隨身行李中攜帶所有藥品、證件（包括護照）、充電器與換洗衣物；你很可能需要這些物品才能登船，或在第一天下午的某個時候會用到。

2. 忽視穿著要求

某些郵輪公司像挪威（Norwegian）郵輪，並不在乎旅客穿什麼服裝用餐，其他如銀海（Silverse）、冠達（Cunard）與水晶（Crystal）郵輪，仍有需著正式服裝的晚宴場合。如果忽視規定的著裝要求，可能會因為穿著短褲、牛仔褲、人字拖，甚至是未加外套的商務休閒裝而被趕出。在收拾行李前，最好仔細閱讀相關規定，以免把晚宴裝留在家裡。

3. 不看氣象預報

一些適合郵輪下船旅遊的景點，往往天氣變化很大，這取決於郵輪的行程，而全球暖化 也加劇此一現象；例如阿拉斯加，旅遊旺季期間通常比其他夏日出行的郵輪之旅要涼爽些。即使在美麗的加勒比海地區，也會突然下雨或變冷，如果在打包行李前不留意氣象預報，就得臨時浪費時間與金錢去購買所需的衣物或雨傘、雨衣。

4. 將所有物品裝入托運行李

一個殘酷但不得不面對的現實是，托運行李難免延誤或丟失；尤其在早上飛往登船地點，而當晚郵輪便要啟航時，這種情況便更加棘手。郵輪新手的錯誤打包之一是，把所有衣物、盥洗用品都放在托運行李中，一旦行李遺失，就可能丟失所有東西。

解決之道是，可在隨身行李中放幾件衣服和必要的盥洗用品。The Points Guy還建議，同遊旅伴可將部分衣物放在對方的行李箱，這樣即使只有一人的行李到達目的地，彼此都有乾淨的衣服可穿。