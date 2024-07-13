他二度旅日感嘆日本人真有點東西 曝旅行小事「捨不得走」

許多觀光客到日本會發現街道很乾淨。(歐新社)

日本 是觀光 大國，當地的人文及風景都相當令人難忘，尤其是街景的衛生程度也是國際上數一數二。有網友二度赴日，感嘆「日本人真的有點東西」，包括日本人會自覺排隊、地鐵扶手環高度設計有照顧矮個子乘客、服務員盡心盡力的服務等，他直言「真的讓我捨不得離開」。

一名中國網友近日第二次赴日旅遊，他表示，「日本人真的有點東西，第二次來日本，感觸越來越深，比上次來的時候更加無法用語言表達遇到的所有」。

原PO分享，無論地鐵站 多少人出站，所有的人都會自覺遵守排隊，並且不會從旁邊冒出來插隊，捷運公車如此，且地鐵站的扶手環故意做的一高一低，照顧了小個子或女孩子的身高，這點對小個子的人非常友善。地鐵裡的打掃阿姨用吸塵器不停的去吸每一個角落，就連一個小紙碎都不放過

他到麥當勞消費時，發現服務員一邊服務著客人，當有幾秒鐘的空餘時間就去擦餐盤，確保每一個人拿到的餐盤都是乾淨沒有水漬的；到餐廳消費時，一位70多歲的老闆花了15分鐘炒飯，非常細心及認真，很想做一個好吃的炒飯，還特別將刀叉上的衛生紙折好。

該網友表示，日本每條道路都很乾淨，他在京都經常搭乘公車，他發現，每一個司機在每一趟遇到每個乘客下車時都會說謝謝。他大讚，「還有很多很多很多的小細節，真的讓我捨不得離開，我還是會再來的，一次兩次四次五次」。

其他人則留言「別的不說，國內廁所能達到日本水準就真的謝天謝地了」、「然後回國落地的第一個地鐵讓你瞬間感到落差」、「日本生活兩年，沒看過一個遛狗不拴繩，不清理大小便的。回國後感覺遛狗拴繩的都是活菩薩」、「去神戶看看真的乾淨到你會驚訝」。不過也有人說「確實日本真的很不錯，但就是人與人之間的關係太冷淡了，尤其是東京。中國人與人之間的關係可能會更加團結些，但有些方面真的不如日本」。