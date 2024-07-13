我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普遇槍擊 現場急喊趴下 他帶血起身高呼三聲「Fight」

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

他二度旅日感嘆日本人真有點東西 曝旅行小事「捨不得走」

世界新聞網／輯
許多觀光客到日本會發現街道很乾淨。(歐新社)
許多觀光客到日本會發現街道很乾淨。(歐新社)

日本觀光大國，當地的人文及風景都相當令人難忘，尤其是街景的衛生程度也是國際上數一數二。有網友二度赴日，感嘆「日本人真的有點東西」，包括日本人會自覺排隊、地鐵扶手環高度設計有照顧矮個子乘客、服務員盡心盡力的服務等，他直言「真的讓我捨不得離開」。

一名中國網友近日第二次赴日旅遊，他表示，「日本人真的有點東西，第二次來日本，感觸越來越深，比上次來的時候更加無法用語言表達遇到的所有」。

原PO分享，無論地鐵站多少人出站，所有的人都會自覺遵守排隊，並且不會從旁邊冒出來插隊，捷運公車如此，且地鐵站的扶手環故意做的一高一低，照顧了小個子或女孩子的身高，這點對小個子的人非常友善。地鐵裡的打掃阿姨用吸塵器不停的去吸每一個角落，就連一個小紙碎都不放過

他到麥當勞消費時，發現服務員一邊服務著客人，當有幾秒鐘的空餘時間就去擦餐盤，確保每一個人拿到的餐盤都是乾淨沒有水漬的；到餐廳消費時，一位70多歲的老闆花了15分鐘炒飯，非常細心及認真，很想做一個好吃的炒飯，還特別將刀叉上的衛生紙折好。

該網友表示，日本每條道路都很乾淨，他在京都經常搭乘公車，他發現，每一個司機在每一趟遇到每個乘客下車時都會說謝謝。他大讚，「還有很多很多很多的小細節，真的讓我捨不得離開，我還是會再來的，一次兩次四次五次」。

其他人則留言「別的不說，國內廁所能達到日本水準就真的謝天謝地了」、「然後回國落地的第一個地鐵讓你瞬間感到落差」、「日本生活兩年，沒看過一個遛狗不拴繩，不清理大小便的。回國後感覺遛狗拴繩的都是活菩薩」、「去神戶看看真的乾淨到你會驚訝」。不過也有人說「確實日本真的很不錯，但就是人與人之間的關係太冷淡了，尤其是東京。中國人與人之間的關係可能會更加團結些，但有些方面真的不如日本」。

網友到日本玩感嘆日本人會自覺排隊。(路透)
網友到日本玩感嘆日本人會自覺排隊。(路透)

日本 地鐵站 觀光

上一則

服務外國客 日本店家雙重定價惹議

延伸閱讀

玩過台灣6次 陸客分享15件小事「風景美、食物佳」

玩過台灣6次 陸客分享15件小事「風景美、食物佳」
幼犬變成犬英氣逼人 牠穿衝鋒衣鎮壓全場「連狗穿上都變帥」

幼犬變成犬英氣逼人 牠穿衝鋒衣鎮壓全場「連狗穿上都變帥」
工作如果出現五跡象 你該立即辭職

工作如果出現五跡象 你該立即辭職
丈夫冷語「對妳已沒感覺」和小三同居 意外生變想反悔卻慘遭教訓

丈夫冷語「對妳已沒感覺」和小三同居 意外生變想反悔卻慘遭教訓

熱門新聞

示意圖。Photo by Arnel Hasanovic on Unsplash

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

2024-07-11 14:31
郵輪上有陽台的艙房。Image by Carolyn_Schmidt from Pixabay

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

2024-07-09 11:25
示意圖。Photo by Vinicius Wiesehofer on Unsplash

最快樂的人常講這三句話

2024-07-01 13:22
鮭魚。Image by Graciela Sosa from Pixabay

長者增加蛋白質 應多吃這食物

2024-07-11 11:32
卡達航空（Qatar Airways）。路透

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024-07-08 10:19
示意圖。Image by Kindel Media from Pexels

想培養孩子的韌性 心理學家說這是你能做的最好一件事

2024-07-08 13:28

超人氣

更多 >
川普賓州造勢遇刺 槍手遭擊斃…1與會者身亡

川普賓州造勢遇刺 槍手遭擊斃…1與會者身亡
陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…
喬布斯遺孀出7000萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

喬布斯遺孀出7000萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅
4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺

4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺
亞歷鮑德溫誤殺攝影師免坐牢「當庭落淚」 法官裁定不得再提控

亞歷鮑德溫誤殺攝影師免坐牢「當庭落淚」 法官裁定不得再提控