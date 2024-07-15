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價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Photo by reisetopia on Unsplash
示意圖。Photo by reisetopia on Unsplash

搭飛機經常給人感覺像是一場耐力測驗：擠在狹窄的座椅上，爭搶頭頂行李箱空間，還要在人來人往的航站穿梭。投資網站The Motley Fool報導稱，這就難怪宣稱有更寬敞空間與奢華享受的豪華經濟艙如此吸引人，甚至「搭過就回不去了」，但它真的值得花這麼多錢嗎？

隨著空中旅行越來越擁擠，航空公司增加了價格高出許多的豪華經濟艙，承諾提供更大的空間與更舒適的環境。這些座位通常較寬，前後間距與座椅傾斜角度也更大，讓旅客更容易放鬆打個盹，不會因為脖子抽筋而醒來。不過，不同航空公司實際提供的空間差異頗大，例如日本航空的豪經艙比經濟艙多出約8英吋的腿部空間，而其他多數航空公司只多5或6英吋。

經濟艙的餐食比較簡單，有時甚至難以下嚥；而在豪經艙，用餐體驗得以升級，例如阿聯酋航空採用瓷器餐盤，餐具也是金屬而非塑膠製品，菜單品項更豐富，可在幾道主菜中做挑選。

豪經艙還提供一系列貼心服務，讓旅程更加愉悅，像是配有眼罩、耳塞甚至迷你洗漱用品的盥洗包；毯子與枕頭的品質也更佳，讓人更容易進入夢鄉。

當然，真正的問題是，這些好處是否值得多花的錢。豪經艙機票可能比一般經濟艙機票貴約50%；對於長途飛行來說，價差可達數百元。

The Motley Fool指出，在做決定前，不妨考慮一下這些額外的舒適與待遇，對個人來說值不值？如果是為特殊場合出行或飛行時間特別長，那麼這筆投資可能是值得的；另一方面，如果是個精打細算的旅客，或者飛行時間較短，堅持乘坐經濟艙可能是更明智的選擇。

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