退休人士想搭火車旅行？推薦3路線

Amtrak經過俄勒岡州波特蘭聯合車站(Union Station)。圖取自Pixabay

美國鐵路公司(Amtrak)針對65歲以上老年人提供優惠折扣，而且規劃一些路線，退休人士今夏旅遊季搭火車玩更有看頭，輕輕鬆鬆探索願望清單上的旅遊地點。

美鐵為退休人士量身訂做的火車之旅路線遍布全美。其中三個路線值得推薦。

路線一：從芝加哥 前往大峽谷(The Grand Canyon)參觀全球七大奇景之一

這是美鐵「西南酋長號」 (Southwest Chief) 六天冒險之旅，從芝加哥出發前往大峽谷國家公園(Grand Canyon National Park)。在芝加哥，將在海軍碼頭(Navy Pier)盡頭新開張旅館Sable Hotel過夜，可買「芝加哥城市通行證」(CityPass Chicago)，沿著精挑細選景點遊玩。

從芝加哥上車後將沿 66 號公路前往亞利桑納州小鎮威廉斯(Williams)，在大峽谷鐵路(Grand Canyon Railway)盡享獨特景觀。

還可乘坐大峽谷自由列車鐵路(Grand Canyon Freedom Train Railway)欣賞壯麗大峽谷美景，1哩深、10多哩寬的自然奇觀是全美最著名、參觀人數最多的景點，另有1000多個洞穴和海洋動物化石，到了南緣(South Rim)，在海拔7000 呎處呼吸新鮮空氣。

路線二：從維吉尼亞州 到紐約或波士頓的一日遊 沿東岸享受地方美食餐飲

在美鐵的維吉尼亞列車上品嚐維吉尼亞當地精釀啤酒 Brewski；這款酒精濃度5%的淡色啤酒150年前開始在德國釀造。

沿途將經過羅阿諾克(Roanoke)、紐波特紐斯(Newport News)、諾福克(Norfolk)和里士滿(Richmond) 四個走廊前往華盛頓特區(Washington, D.C.)，再繼續前往費城、紐約市和波士頓，體驗快速便捷的火車之旅。

路線三：太平洋西北城市之旅(The Ultimate Pacific Northwest City Tour)

從洛杉磯到舊金山、波特蘭、再到西雅圖 ，沿途享受西海岸火車之旅。

在洛杉磯聯合車站(Union Station)上車，一路穿過城市到達海灘，時而駛向內陸，欣賞海岸起伏山景。在舊金山停靠兩晚期間可搭乘隨上隨下的觀光巴士遊玩，並遊覽穆爾森林(Muir Woods)和迷人海濱小鎮索薩利托(Sausalito)。

接著登上「海岸星光號」(Coast Starlight)前往波特蘭，這是最壯觀的火車路線之一，在火車上過夜；波特蘭有 30 多家啤酒廠，可盡享精釀啤酒。

最後將前往西雅圖，乘坐海拔 520 呎電梯到達標誌性西雅圖太空針塔(Seattle Space Needle)頂部，處處可步行。