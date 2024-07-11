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善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Photo by Arnel Hasanovic on Unsplash
示意圖。Photo by Arnel Hasanovic on Unsplash

出門旅行，如何正確打包行李是個不小的學問。烹飪網站The Kitchn撰稿人琪托（Barbara Bellesi Zito）表示，雖然有了收納袋，讓她的打包技巧大有進步，但她還是習慣每次都拖著較大的行李箱；不過，在她看過抖音TikTok）網友史賓賽（Rachel Spencer）的「333膠囊衣櫥（capsule wardrobe）打包法」後，已掌握這項「以最少單品、搭配出最多造型」的極簡主義原則，準備開始帶個小行李箱去旅行了。

史賓賽的「333打包法」很簡單：帶三件上衣、三件下裝和三雙鞋子，然後搭配出至少九套不同的裝扮，如果把鞋子也算進去，就可變出27種不同的造型。

琪托說，她能接受只帶三雙鞋和三件褲子或裙子，但只有三件上衣，就有點難做到了。她說，自己雖非時尚達人，但喜歡在度假時做些改變，這意味每天穿不同的上衣，甚至一天換兩件；但當她看到史賓賽用她的9件單品搭出19套服裝後，覺得她也可以在不帶太多行李的情況下擁有多變的造型。

隨身行李的「333打包法」實例

琪托指出，史賓賽對上衣的精心挑選對她頗有啟發，尤其是利用有鈕扣襯衫打造多種不同造型的策略；以下是琪托為即將到來的旅行從衣櫥裡翻出的衣物。

• 上衣：一件開襟衫、一件鈕扣襯衫與一件黑色T恤

• 下裝：深色牛仔褲、淺色牛仔褲與黑色長褲

• 鞋子：運動鞋、平底鞋與楔形高跟鞋

琪托表示，她試著搭配了一下，發現至少可變出九種造型，然後將它們全放入一個收納袋裡；她把所有東西都裝進新買的手提行李袋內，這些足夠應付她度過一個九晚的旅程。行李袋的底層可以放鞋子，上面還有足夠的空間放進一個收納袋及其他物品，包括內衣、睡衣、盥洗用品和一個小化妝包；琪托說，現在她可以帶上半打不同顏色口紅，輕鬆地搭配她的各種造型。

雖然下一趟旅行不需要九套不同的服裝，但琪托表示，這是一次有趣的嘗試。 當她想輕裝出門、但又能擁有多變造型時，可以很容易地複製這個作法。

抖音 TikTok

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