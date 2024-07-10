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夏季旅遊選擇：3地點美如夏威夷 遠但較便宜

編譯周靜芝 / 即時報導
墨西哥坎昆海灘。Image by Michelle Raponi from Pixabay
墨西哥坎昆海灘。Image by Michelle Raponi from Pixabay

夏日旅遊旺季來臨，由於通貨膨脹及旅遊資源供不應求，在住宿與餐飲消費不斷上漲下，可能需要考慮選擇一個較不燒錢的度假地點。雖然夏威夷的迷人日落與壯麗景觀，是許多旅客首選之地，但其他更便宜的地方也不乏類似美景。以下是理財網站Go Banking Rates建議的三個與夏威夷相仿但消費相對低廉的地點：

1. 墨西哥坎昆（Cancun）

坎昆擁有美麗的海灘、蔚藍大海與豐富的歷史景點，一向是遊客喜愛的度假勝地；此外，一年四季的溫暖氣候與眾多有趣活動，也讓這個墨西哥東南部城市成為近年熱門的旅遊景點。雖然坎昆已成為有錢人、富豪必去之地，但它的消費仍然很平價。根據旅遊網站Champion Traveler的數據，兩人同行每周平均花費為2000元。

波多黎各。Image by Carolyn_Schmidt from Pixab...
波多黎各。Image by Carolyn_Schmidt from Pixabay

2. 波多黎各（Puerto Rico）

波多黎各位於加勒比海東北部，距邁阿密約1000英里，熱鬧的夜生活、寧靜的海灘、瀑布與美麗的熱帶雨林，在此達到完美平衡。對美國遊客來說，這裡是加勒比海最便宜的度假地之一，且不需要護照。據PuertoRico.com稱，一個人七天的平均費用約1300元；伴侶的平均費用約2300元。

3. 大溪地（Tahiti）

大溪地是許多旅行者的夢幻之地，但由於消費不低，讓一些人對這個擁有黑沙灘、潟湖、瀑布、火山與壯麗景觀的法屬波里尼西亞島嶼卻步。

不過，也有一些省錢的方法，例如在12月至2月下旬的淡季前往，此時氣溫仍在華氏80多度上下；彈性安排旅行日期；選擇Airbnb住宿而非旅館（每晚價格從60至150元不等）。據island.com的介紹，可以搜索「機票、機場接送、住宿、每日早餐甚至幾頓晚餐」組成的個人套裝方案，一般七晚住宿的價格在2500至3500元之間。

大溪地。Image by Thierry BEUVE from Pixabay
大溪地。Image by Thierry BEUVE from Pixabay

墨西哥 夏威夷 通貨膨脹

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