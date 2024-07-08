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2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

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2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

編譯周靜芝 / 即時報導
卡達航空（Qatar Airways）。路透
卡達航空（Qatar Airways）。路透

專業航空服務調查機構Skytrax的「全球最佳航空公司」排行榜，素有「航空界奧斯卡」之稱，2024年排名於日前揭曉，卡達航空（Qatar Airways）以現代化機隊、優質服務，在25年內第八度贏得這項著名獎項。

有線電視新聞網（CNN）報導，這家中東航空公司在過去十年裡建立了良好聲譽，協助卡達屢獲「全球最佳機場」殊榮的哈馬德（Hamad）國際機場，挑戰區域競爭對手杜拜與阿布達比，躋身全球航空樞紐。

總部設在英國的Skytrax指出，這項評選是對100個國家、350家航空公司的2100多萬名旅客所做的調查，是自1999年以來分數最接近的一次，甚至需要重新計算。

北美的航空公司在前十名中再度落榜。排名第二的是新加坡航空（Singapore Airlines），三至十名為杜拜阿聯酋航空（Emirates airline）、日本全日空（ANA）、香港國泰航空（Cathay Pacific）、日本航空（Japan Airlines）、土耳其航空（Turkish Airlines）、台灣長榮航空（EVA Air）、法國航空（Air France）、瑞士國際航空（Swiss International Airlines）；中國海南航空（Hainan Airlines）名列第12。

其餘「安慰獎」也不少。五度進榜的新加坡航空贏得「全球最佳客艙服務獎」，該公司資深副總裁陳培德（音譯，Tan Pee Teck）表示，此一佳績歸功於其空中團隊堅定不移的奉獻與專業精神；新航同時獲得「最佳頭等艙服務」及「亞洲最佳航空公司」等獎項。

全日空則贏得「世界最佳機場服務」、「亞洲最佳航空公司員工服務」殊榮。沙烏地阿拉伯航空（Saudia）被選為「全球進步最大的航空公司」，台灣的星宇航空（Starlux airlines）及冰島的Play航空，分別名列二、三。

在廉價航空方面，亞洲航空（AirAsia）再次榮獲「全球最佳低成本航空」頭銜，這是自2010年以來該公司每年都得到的獎項；新加坡的Scoot則被評為「全球最佳長途低成本航空」。

後疫情時代，人們的防疫意識不斷提升，全球最清潔航空公司的前十名大多位於亞洲；前五名依序為國泰航空、全日空、長榮航空、卡達航空與新加坡航空。

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