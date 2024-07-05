我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

英國大選變天為何市場淡定？一個關鍵詞解密

今年最值得造訪的5個美國城鎮

編譯周靜芝 / 即時報導
維吉尼亞州里奇蒙。Image by Andrew Wood from Pixabay
維吉尼亞州里奇蒙。Image by Andrew Wood from Pixabay

有線電視新聞網（CNN）旅遊頻道為評選「美國最值得造訪的城鎮」（America’s Best Towns to Visit），向各專欄作者徵詢了他們的最愛，並透過考察每個城鎮的景點、餐飲、夜生活、文化體驗、社區認同、鄰近其他有趣景點以及令人讚嘆的因素，再加上旅遊的基本要素住宿與交通亦一併納入考量。以下是今年最值得造訪的五個美國城鎮（排名由後往前）：

5. 加州聖路易斯-奧比斯保（San Luis Obispo）

勝出理由：迷人的風景、懷舊的氛圍、戶外活動、葡萄酒莊

如果嚮往老派、輕鬆的加州氛圍，不會選擇造訪物價昂貴的灣區以及交通擁擠的南加；但在這兩地之間，有個地方無論從象徵或字面意義上看，都是對20世紀氣氛悠閒的「黃金之州」（Golden State）一種令人愉悅的回望；畢竟聖路易斯-奧比斯保被稱為SLO（譯注：發音與slow（緩慢）相同），不是沒有理由的。在這裡，可盡情享受從品酒到步道健行的一切樂趣，而不會有擁擠之感；濱臨太平洋的迷人自然景觀更是錦上添花。

4. 緬因州波特蘭（Portland）

勝出理由：一流的美食、海岸景觀、戶外活動

這座歷史悠久的海港小鎮除了提供經典美食外，還不乏時尚餐飲，鞏固了緬因州身為全美「龍蝦之都」的地位。這裡許多餐廳是老饕們美食地圖上不可缺少的必訪之地，尤其是剛贏得「美食界奧斯卡」詹姆斯比爾德獎（James Beard Awards）的兩家餐廳。此外，波特蘭還擁有蓬勃發展的精釀啤酒業，以及眾多的水上或森林活動。漫步在繁華的市中心，可飽覽數百年前大航海歷史的遺跡與維多利亞時期建築的重生。

3. 華盛頓州塔科馬（Tacoma）

勝出理由：絕美景觀、戶外活動、藝術氛圍

沒有比塔科馬更好的城市景觀了，這裡位於普吉特海灣（Puget Sound）與雷尼爾山（Mount Rainier）之間，為城市與周邊地區提供了絕佳的戶外休閒環境。 拜出生於當地的著名玻璃雕塑家戴爾·奇胡利（Dale Chihuly）之賜，當地多了不少壯觀的景點；玻璃博物館（Museum of Glass）內，展品與吹製玻璃的高溫現場，敘述著這項藝術媒材的故事。空中觀光之旅還能讓遊客一睹印第安人部落皮阿拉普（Puyallup）祖先的神聖土地。

2. 羅德島州普洛維登斯（Providence）

勝出理由：藝術、建築、設計、美食體驗

普洛維登斯市中心的河岸景觀令人讚嘆，這全歸功於數十年來為美化與保護城市而進行的龐大河流道路整建計畫，蜿蜒的河道在深受喜愛的藝術裝置「水火」（WaterFire）的火光中熠熠生輝，兩岸隨處可見公共藝術裝置；知名的羅德島設計學院及其博物館亦坐落於此。普洛維登斯素負盛名的海鮮與義大利料理，以及多樣化的餐廳，讓人可享受到世界級美食饗宴。

1. 維吉尼亞州里奇蒙（Richmond）

勝出理由：文化景點、餐飲、迷人的街區

維吉尼亞州首府里奇蒙（RVA）理應與北邊幾小時車程外的華府一樣，獲得全國更多的關注。里奇蒙除了以擁有一流的博物館與充滿活力的街區而高居榜首，也從未間斷地認真審視過往的複雜歷史。此外，里奇蒙還擁有以名廚為號召的多樣化美食體驗、30多家釀酒廠及通往周邊葡萄酒莊的便捷交通。當地幾乎全年都有各式節慶活動，今年秋天別錯過了「里奇蒙民俗藝術節」（Richmond Folk Festival）。

維吉尼亞州 博物館 加州

上一則

優格真能降低罹患第二型糖尿病風險嗎？

延伸閱讀

歐美遊客好奇 紐約華埠美食遊火熱 五年內業務擴張三倍

歐美遊客好奇 紐約華埠美食遊火熱 五年內業務擴張三倍
Fed今年降息機率高 專家：不下調利率是玩火

Fed今年降息機率高 專家：不下調利率是玩火
植被茂盛 消防局籲清理野火隱患

植被茂盛 消防局籲清理野火隱患
College Corps學員在聖路易奧比斯波找到未來職業方向

College Corps學員在聖路易奧比斯波找到未來職業方向

熱門新聞

好市多剛出爐的烤雞。美聯社

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

2024-06-28 09:15
許多人習慣把大筆錢存在支票帳戶，方便隨時提領，但這可能不是最好的做法。(路透)

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

2024-06-28 12:32
示意圖。Image by Нарина from Pixabay

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

2024-07-02 11:25
麥當勞將每星期五命名為「免費薯條日」（Free Fries Friday）。路透

麥當勞星期五送免費薯條到年底 限用手機應用程式訂餐

2024-07-03 13:28
示意圖。Image by August de Richelieu from Pexels

18歲女兒有博士學位 母親分享教養孩子第一守則

2024-06-28 13:14
示意圖。Photo by Vinicius Wiesehofer on Unsplash

最快樂的人常講這三句話

2024-07-01 13:22

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」

12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解
甜到了 膽固醇專家張大元當選中研院士：最重要研究是發現了太太

甜到了 膽固醇專家張大元當選中研院士：最重要研究是發現了太太