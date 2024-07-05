今年最值得造訪的5個美國城鎮

維吉尼亞州里奇蒙。Image by Andrew Wood from Pixabay

有線電視新聞網（CNN）旅遊頻道為評選「美國最值得造訪的城鎮」（America’s Best Towns to Visit），向各專欄作者徵詢了他們的最愛，並透過考察每個城鎮的景點、餐飲、夜生活、文化體驗、社區認同、鄰近其他有趣景點以及令人讚嘆的因素，再加上旅遊的基本要素住宿與交通亦一併納入考量。以下是今年最值得造訪的五個美國城鎮（排名由後往前）：

5. 加州 聖路易斯-奧比斯保（San Luis Obispo）

勝出理由：迷人的風景、懷舊的氛圍、戶外活動、葡萄酒莊

如果嚮往老派、輕鬆的加州氛圍，不會選擇造訪物價昂貴的灣區以及交通擁擠的南加；但在這兩地之間，有個地方無論從象徵或字面意義上看，都是對20世紀氣氛悠閒的「黃金之州」（Golden State）一種令人愉悅的回望；畢竟聖路易斯-奧比斯保被稱為SLO（譯注：發音與slow（緩慢）相同），不是沒有理由的。在這裡，可盡情享受從品酒到步道健行的一切樂趣，而不會有擁擠之感；濱臨太平洋的迷人自然景觀更是錦上添花。

4. 緬因州波特蘭（Portland）

勝出理由：一流的美食、海岸景觀、戶外活動

這座歷史悠久的海港小鎮除了提供經典美食外，還不乏時尚餐飲，鞏固了緬因州身為全美「龍蝦之都」的地位。這裡許多餐廳是老饕們美食地圖上不可缺少的必訪之地，尤其是剛贏得「美食界奧斯卡」詹姆斯比爾德獎（James Beard Awards）的兩家餐廳。此外，波特蘭還擁有蓬勃發展的精釀啤酒業，以及眾多的水上或森林活動。漫步在繁華的市中心，可飽覽數百年前大航海歷史的遺跡與維多利亞時期建築的重生。

3. 華盛頓州塔科馬（Tacoma）

勝出理由：絕美景觀、戶外活動、藝術氛圍

沒有比塔科馬更好的城市景觀了，這裡位於普吉特海灣（Puget Sound）與雷尼爾山（Mount Rainier）之間，為城市與周邊地區提供了絕佳的戶外休閒環境。 拜出生於當地的著名玻璃雕塑家戴爾·奇胡利（Dale Chihuly）之賜，當地多了不少壯觀的景點；玻璃博物館 （Museum of Glass）內，展品與吹製玻璃的高溫現場，敘述著這項藝術媒材的故事。空中觀光之旅還能讓遊客一睹印第安人部落皮阿拉普（Puyallup）祖先的神聖土地。

2. 羅德島州普洛維登斯（Providence）

勝出理由：藝術、建築、設計、美食體驗

普洛維登斯市中心的河岸景觀令人讚嘆，這全歸功於數十年來為美化與保護城市而進行的龐大河流道路整建計畫，蜿蜒的河道在深受喜愛的藝術裝置「水火」（WaterFire）的火光中熠熠生輝，兩岸隨處可見公共藝術裝置；知名的羅德島設計學院及其博物館亦坐落於此。普洛維登斯素負盛名的海鮮與義大利料理，以及多樣化的餐廳，讓人可享受到世界級美食饗宴。

勝出理由：文化景點、餐飲、迷人的街區

維吉尼亞州首府里奇蒙（RVA）理應與北邊幾小時車程外的華府一樣，獲得全國更多的關注。里奇蒙除了以擁有一流的博物館與充滿活力的街區而高居榜首，也從未間斷地認真審視過往的複雜歷史。此外，里奇蒙還擁有以名廚為號召的多樣化美食體驗、30多家釀酒廠及通往周邊葡萄酒莊的便捷交通。當地幾乎全年都有各式節慶活動，今年秋天別錯過了「里奇蒙民俗藝術節」（Richmond Folk Festival）。