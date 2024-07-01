你可知道行李箱有多髒? 清潔有密招

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華盛頓郵報 （Washington Post）報導，每一次的旅行，行李都可能經過許多人的手，包括航空公司機組人員、計程車或公車司機、旅館服務生或旅行社人員。

康乃狄克州 紐黑文大學（University of New Haven）負責旅館與旅遊管理的瓊斯（Jan Louise Jones）說，想想旅途中拖著行李走過多少街道與不同的地方，如果搭乘飛機或住宿旅館，有多少人會接觸到你的行李？這些都會讓污垢、灰塵與細菌積聚在行李上；沒有人會想接觸這些骯髒的東西，更不用說把它們帶回家了，這是為什麼行李的清潔工作非常的重要。

如何清潔行李箱外部

加拿大 亞伯達省愛德蒙頓（Edmonton）的微生物學家泰特洛（Jason Tetro）建議，當抵達旅遊目的地後，至少要用消毒濕紙巾、乾淨抹布或超細纖維毛巾，加上少量消毒劑（如雙氧水），清潔行李箱的把手與拉鍊頭，因為那是最多人會碰觸到的地方。

無論住在哪裡，都不應把行李放在床上。可使用行李架、化妝台，或將行李箱放在浴室裡，這樣就不會將污垢和細菌帶到床上。基於同樣理由，回家後也先把行李放在地板上或浴室裡。

回家後便可好好清潔行李箱的外部，包括手柄與拉鍊頭。任職美國清潔協會（American Cleaning Institute）的迪尼科蘭托尼奧（Kristin DiNicolantonio）表示，清潔硬殼行李箱，可用抗菌抹布或一般抹布沾點洗潔精和水擦拭。

如何清潔行李箱內部

旅行時不需清潔行李箱內部，除非有東西灑出，這時可用肥皂水、毛巾或消毒濕紙巾清潔內襯；但是攜帶的鞋子與髒衣服可能會留下污垢，甚至讓行李箱有異味。泰特洛建議，可將有異味的東西放在塑膠袋裡，防止味道散發到其他物品，並讓行李箱留下難聞的氣味。

回家打開行李後，先用吸塵器清理內部，包括口袋和四個角落，或者把行李箱拿到戶外，打開並搖晃，去除殘留的污垢、碎屑或其他雜物。泰特洛說，現在有些行李箱的襯裡含抗菌成分，可減少人們對細菌傳播的憂慮。

「綠色清潔的樂趣」（The Joy of Green Cleaning）一書作者雷契特（Leslie Reichert）表示，消毒行李箱內部，下次旅行時衣服才不會沾上霉味。她建議在噴霧瓶中加入半杯金縷梅殺菌劑或外用酒精，再滴入8至10滴薰衣草或檸檬精油；將溶液輕輕噴灑在行李箱或旅行袋內部，然後打開讓其自然晾乾。