機位伸腿空間 美國哪家航空公司最寬？這家摘冠

示意圖。Photo by reisetopia on Unsplash

夏天旅遊季到了，許多人要預訂機票外出旅遊。旅遊部落格Upgraded Points最近彙整專家意見後，公布全美各主要航空公司機位伸腿空間、座位寬窄的比較，捷藍航空(JetBlue)經濟艙座位最寬敞，精神航空(Spirit)、邊疆航空(Frontier)最狹窄，腿部伸展空間相距4吋 。

這項研究一共評估全美7家航空公司，分析10條最繁忙國內航線各航空公司所使用的飛機型號。

為了計算腿部伸展空間，研究人員在各航空公司經濟機艙內，針對座位上定點到前面座位同一定點進行水平測量，所算出的距離是該飛機型號的「平均座位間距」(average seat pitch)。

結果顯示，最狹窄和最寬敞座椅的伸展空間相差4吋多，在長途飛行中足以帶來舒適感。

在7家被評估的航空公司中，捷藍航空座位最寬敞，前後座之間平均距離32.3吋；該公司採用空中巴士(Airbus)A320和A321機型，組成「現代機隊」(modern fleet)。

排名第二的是西南航空(Southwest)，平均座位間距31.8吋；第三名是達美航空 (Delta)和阿拉斯加航空(Alaska)並列，平均空間31吋；排名第四的是美國航空(American Airlines)，空間30.2吋；排名第五的是聯合航空(United Airlines)，空間30.1吋。

在前五大排行榜之外的航空公司經濟艙座椅距離都不及30吋。排名第六的是夏威夷 航空 (Hawaiian Airlines)座椅距離僅29吋。

敬陪末座的是精神航空和邊疆航空並列，這兩家低成本航空公司座位平均距離28吋。

這項研究並強調某些飛機型號的座椅間離，在不標名特定航空公司品牌的限制下公布座位伸展空間寬敞度進行排名。

以飛機型號計，座位腿部伸展空間第一名是Embraer 190，平均座椅間距32吋，排名最後的是空中巴士A320neo，座位與前面座位之間的平均距離僅28吋，比排名冠軍的飛機少了4吋。