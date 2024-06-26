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第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

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第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

編譯周靜芝 / 即時報導
郵輪。Image by Alexis_S from Pixabay
郵輪。Image by Alexis_S from Pixabay

對第一次搭郵輪的旅客來說，打包行李時除了考慮下船旅遊的目的地，也要考慮待在船上的時間。經營郵輪旅遊業務的黛博拉•班克斯（Deborah Banks）和丈夫以賽亞（Isaiah）表示，郵輪旅遊所需準備的行李與一般僅在陸地度假大不相同。

今日美國（USA Today）報導指出，以下是郵輪旅行一定要帶的五種用品：

1. 合適的服裝

郵輪或許是夾腳拖與夏威夷衫的同義詞，但對服裝的要求也各有不同。儘管氣氛變得越來越輕鬆，但在有正式活動的夜晚，旅客仍需準備較為講究的服裝；依據路線與地點的不同，可能包括燕尾服、晚禮服、有領口的襯衫等正式服裝。許多郵輪還會舉辦主題派對，例如要求穿全白色服裝或以1980年代為主題的復古趴。此外，郵輪上四處皆是泳池、甲板，別忘了帶件泳裝。

2. 旅行證件

班克斯提醒遊客要準備好旅行所需的證件。有些郵輪不要求旅客攜帶護照，只需其他形式的身份證件，但多數仍要求攜帶護照；儘管沒有強制要求，美國國務院也建議攜帶護照。此外，有些目的地還需要簽證等其他文件，班克斯建議隨身帶一份旅遊保險的複印文件。

3. 個人藥物

許多郵輪上都有醫療設備及可以開藥的工作人員，但因藥物種類有限，一定要帶上個人經常服用或在旅程中可能需要的藥物。疾病防治中心建議出國的旅客攜帶足夠旅行期間所需使用的藥物，最好還要多帶一些，以防行程延誤。

4. 充電設備

當手機或平板等電子裝置沒電時，行動電源與額外的充電電池就能派上用場，尤其是當郵輪停靠港口、旅客準備下船時。班克斯說，如果打算帶著相機或手機上岸，要有可充電的設備，因為參加岸上旅遊，往往會待上8小時甚至一整天，手機隨時可能沒電，最好有充分的準備。

5. 防曬用品

在甲板躺椅上曬太陽，是搭乘郵輪的一大享受，但記得要帶上防曬霜。某些防曬霜在郵輪停靠的目的地是禁用的，最好提前做些研究。另外，太陽眼鏡同樣不可或缺，不僅在陽光明媚的加勒比海，在南極洲等地亦是如此，水面、雪地與冰山所折射的強光會對眼睛造成傷害。

國務院 疾病防治中心 保險

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