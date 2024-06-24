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男稱「要跟小孩坐」要求換位被拒 說謊又罵人遭逐出飛機

編譯潘勛／即時報導
男子尼克拍視頻講述在飛機上遇著被要求換座的不快經驗。（取自TikTok）
男子尼克拍視頻講述在飛機上遇著被要求換座的不快經驗。（取自TikTok）

男子尼克拍TikTok影片表示，自己日前一坐上飛機就入睡，不料有中年男子來搖醒他，要求與他換座位，原因在尼克同排兩個位子的乘客都是他「小孩」，很疲憊的尼克拒絕，引發爭執，過程之中對方還誣陷尼克，最後被航空公司保全架走，尼克表示，該名「父親」最後連跟孩子搭同班機都不行了。

@nickfromohio

Why can no one just be normal on planes #fyp #viral #airplane #storytime #mean #arguments #airplanes #confrontation #annoying

♬ original sound - RANTS FROM THE SHOWER

紐約郵報(New York Post)報導，尼克某日搭早晨5時的班機，訂的是客艙末尾那排的位子。他一坐下來很快就睡著了，但突然一位看來40出頭歲的男子拍拍他的肩膀，詢問他能否跟他換座。有點吃驚的尼克問回對方為什麼要換，對方說他的兩個「小孩」就坐尼克身旁的位子，但他買的機位卻在客機的前端。

有趣的是男子的「小孩」並未出現在他身邊。男子跟尼克說，換座了可以更早下機，「換一下沒什麼大不了的」。

但尼克拒絕，表示自己累壞了，不想起身，也不想費那麼多勁挪動自己的行李。但對方並沒放棄，還提議要把尼克的東西搬去前排，逼得尼克再說一次，他不想換座。

男子一度懊惱地說，「你是認真的嗎？你不讓一名父親與他孩子們坐在一起嗎？」

同一時間，尼克愈來愈懷疑男子的孩子們都是成年人了，不然不會不在男子身邊。結果他的直覺沒錯，男子終於帶他兩個兒子過來，尼克發現他們年紀與他差不多。尼克回嘴說，你的兒子年紀不小了，不必你坐他們身邊。

男人與他兩兒子開始與尼克爭吵，態勢劍拔弩張，空服員聽到騷動趕過來，詢問發生什麼事，男子居然不實宣稱尼克坐到他的座位。

尼克向空服員展示自己的票，證明座位沒錯，男子指控尼克偷他的票，鑑於尼克的登機證是存在手機上的，這個指控讓人生疑。

尼克接下來向空服員解釋狀況，此時那個父親徹底抓狂起來，向他大喊，什麼汙言穢語都說出口。機組員陪同那名發怒男子回他座位，但他突然往尼克衝來，他兒子以及其他機組員費勁才擋下已經氣得滿臉通紅的該男子。

該男子最後被航空公司保全請離飛機，而尼克被換座位到頭等艙去。尼克的影片目前已有510萬點閱量。評論區一面倒支持尼克，也有人說，一些人是因為錯過班機、醫療問題等突發狀況才要求換座的。

但飛航專家均同意，最後是由被要求換座者決定自己要不要同意換座；要求換座的人沒權利一定要如願以償，也無權生氣。

TikTok

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