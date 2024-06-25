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搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Alexis_S from Pixabay
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購買機票時，航空公司通常會給予選擇座位的機會，儘管有時需要付費；但如果渴望在飛行中享有寧靜，不妨考慮多花點錢。旅遊網站Travelicious報導稱，專家們分享了一個關鍵訣竅，可確保在每次飛行中坐在噪音最小、最安靜的座位。

當然，飛行途中一個無法控制的因素是，除了同行者外，周圍的其他旅客多少會發出一些聲響；不過，至少對飛機本身發出的噪音，可以選擇保持距離。

前航空公司駕駛、拉斯維加斯內華達大學教授巴布（Dan Bubb）指出，在選擇座位時，關鍵是要考慮引擎的位置。

他表示，任何位於引擎前面的座位都會比坐在引擎後面的安靜許多；如果搭乘西南航空的航班，座位是開放式的，那麼出口排前面的任何座位都會更安靜。 如果搭乘的航空公司有不同等級座位，自然價位高的商務艙與頭等艙座位是最安靜的。

不過，如果不喜歡來自其他乘客的聒噪不休，還是可以考慮一位社交平台Reddit網友的建議，他在貼文中表示，可選擇一個離廁所或機組人員工作區較遠的座位，因為這些都是人們在飛行途中經常出入的地方。

當然，靠近前排的座位通常是最搶手的，價格自然也比較貴；如果不想付商務艙或靠近前排座位的價格，也可使用累積的積分與哩程來升等。

前空姐、旅遊博主芬德露普（Josephine Remo Finderup）分享說，她更喜歡靠近前排的走道座位，這樣能更快地下飛機；但如果想在旅途中閉目養神，就避免選擇在其他乘客需要出入或上廁所時必須起身的座位。

她說要想睡覺時不受到打擾，靠窗的座位最適合，提供了一個可以休息的舒適角落。

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