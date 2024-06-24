不把貴重物品忘在酒店保險箱 空姐用這招提醒

示意圖。Photo by Immo Wegmann on Unsplash

多數人可能都遇過這樣的情況，即使是最有條理的旅行者也不例外，那就是到達機場後、或更糟的是回到家後，才發現把東西忘在酒店或Airbnb出租的民宿 ；或許是在昏昏欲睡時把電子閱讀器塞進床頭抽屜，亦或是把一件正式的襯衫掛在衣櫃裡，或者將護照與家中鑰匙留在酒店的保險 箱。

旅遊網站Explore報導，除非是輕裝出遊，或是打著赤腳，否則出門至少會帶一兩雙鞋；一位經驗豐富的空姐史都洛絲（Esther Sturrus）在社群平台TikTok 提供了一個完美的小竅門，可確保旅遊時不會忘記放在酒店保險箱裡的貴重物品。史都洛絲說，只需將一隻鞋放入保險箱即可。

這一招可行的理由是：把一隻鞋連同護照或鑰匙一起放進保險箱，在收拾行李時很快就會發現少了一隻鞋；這樣一來，就不太可能忘記其他東西了。這一招對絕大多數旅客來說就足夠了，因為會忘記找另一隻鞋的機率微乎其微。

不過，Explore也提醒，對於經常趕時間或十分健忘者來說，放隻鞋子這招可能不管用；如果屬於這種人，不需難為情，只需換個方法即可。他們的建議是，不要把任何東西放進酒店的保險箱裡，或是放在一個看不見、不會想到的地方。

在幾天或一周內，都只能靠行李箱過日子，固然讓人有些惱火，但不得不返回酒店取回自己的物品，或花錢讓酒店寄回，同樣令人不快。Explore指出，有個更安全的選擇、也是確保再也不會遺忘任何東西的最佳方法之一是，如果擔心護照或其他貴重物品無人看管，可在行李箱加裝一把鎖，並確保離開房間時將它鎖上。