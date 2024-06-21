零人口卻成觀光客打卡名勝 男子奮力保住繼承的加州鬼城

安博伊唯一企業羅伊汽車旅館與餐廳(Roy's Motel & Café)50呎霓虹招牌成了該城振興核心。Photo by Michelle Oude Maatman on Unsplash

加州 莫哈維沙漠(Mojave Desert)中央城鎮安博伊(Amboy)人口掛零，卻是觀光 客打卡名鎮；31 歲日裔 大倉 (Kyle Okura) 去年繼承已故父親位於當地的所有企業和資產，正奮力讓當地恢復昔日光彩。

這座鬼城位於著名66號公路(Route 66)沿線，遊客喜歡與畫在柏油路上的指標性「66 號公路」標誌合影。

安博伊唯一企業羅伊汽車旅館與餐廳(Roy's Motel & Café)50呎霓虹招牌成了該城振興核心。

安博伊1858年設立，是採礦營地，逐漸發展為小鎮，有一個火車站。如今卻空蕩蕩。羅伊是唯一具生活跡象的地方，提供冷飲、小吃和紀念品。店外有加油站。

對於12年來帶遊客遊覽國家公園的導遊庫澤爾卡 (Jan Kuzelka) 來說，羅伊是與大峽谷等其他景點同等重要的景點。

1920年代66號公路鋪設後，安博伊有數百居民，克勞爾(Roy Crowl)開設羅伊餐廳，之後與女婿合作擴建路邊便利店、開設咖啡館、又開設汽車旅館。

1972年，安博伊北邊約10 哩興建40號州際公路，人流遠離安博伊，摧毀整個城鎮和羅伊。

大倉的父親創立連鎖餐廳Juan Pollo，近20 年前看到這座廢棄鬼城的潛力，以42萬5000元買下。條件之一是將小鎮恢復到原來樣貌。

大倉在父親買安博伊時12歲，當年對於父親的決定百思不解，許多人認為是糟糕決定。

大倉的父親努力工作，大倉也逐漸積極投入。2019年，父子倆重新點亮著名的羅伊霓虹燈標誌，吸引500人以及至少50架飛往安博伊機場的班機，對父子倆來說是巨大里程碑，然而大倉父親去年生病。到醫院時發現患有敗血症，四天後去世，享年71歲。

大倉正與有關單位洽談將國家步道高速公路(National Trails Highway , 66 號公路正式名稱)一部分更名為阿爾伯特·大倉紀念高速公路(Albert Okura Memorial Highway)，紀念父親；另計劃在安博伊周圍懸掛牌匾，詳述父親拯救小鎮的奮鬥史。

20年前大倉是青少年，當時他認為安博伊只是舊時代遺跡，如今他和父親一樣，認為這是值得拯救的地方。