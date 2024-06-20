台灣虎航冬季早鳥優惠24日開搶 東北亞航線最低台幣1299元

台灣虎航24日開賣2024冬季班表。(台灣虎航提供)

台灣虎航今(21)天宣布，2024年冬季班表早鳥優惠將於24日下周一開賣，符合尊榮虎（tigerprime）資格的會員可享優先搶票權利，首日促銷航線包括桃園-首爾仁川單程未稅1299元(台幣，下同)起、桃園／高雄-峴港單程未稅1599元起、桃園-東京羽田、桃園／高雄-名古屋單程未稅1799元起等。

台灣虎航表示，2024年冬季班表首波銷售時程，尊榮虎優先搶票日為6月24日上午10點起至晚間11點59分，全員促銷期間首日為6月25日上午10點起至晚間11點59分。

台灣虎航指出，首日促銷航線包括桃園-首爾仁川、桃園-釜山、高雄-金浦單程未稅1299元起；桃園-濟州島單程未稅1499元起；桃園／高雄-峴港單程未稅1599元起；桃園-茨城單程未稅1699元起；桃園-東京羽田、桃園／高雄-東京成田、桃園-小松、桃園／高雄-名古屋單程未稅1799元起；桃園-新潟單程未稅1999元起；桃園-普吉島單程未稅2699元起。

台灣虎航表示，全員促銷期間次日（26日）航線包括桃園／高雄-沖繩那霸單程未稅1599元起；桃園-岡山單程未稅1699元起；桃園-大阪關西、桃園／高雄-福岡、桃園-佐賀單程未稅1799元起；桃園-花卷、桃園-仙台單程未稅2099元起；桃園-旭川、桃園-札幌（新千歲）、桃園-函館單程未稅2599元起。

台灣虎航指出，此次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2024年10月27日至2025年3月29日，涵蓋耶誕假期、新年、農曆新年及228等假期。優惠機票數量有限，更多促銷訊息可至活動網頁（ https://pse.is/647rxa）查詢，其餘航線及此次未開放銷售的航班，預計也將陸續登場。