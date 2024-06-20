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托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

編譯尤寶琪／即時報導
不少民眾都會選擇在行李上綁個緞帶或布條之類的，好能更容易在大批行李中找到自己的行李，但根據機場行李搬運人員，這麼做反而可能造成大延遲。(Pexels)
不少民眾都會選擇在行李上綁個緞帶或布條之類的，好能更容易在大批行李中找到自己的行李，但根據機場行李搬運人員，這麼做反而可能造成大延遲。(Pexels)

夏季旅遊旺季到來，世界各地機場紛紛迎來許多遊客，預計2024年夏季將會是有史以來規模最大的旅遊旺季。聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)也表示，已經準備好要迎接迄今最繁忙的旺季了。

但隨著出遊人數的增加，擔心會弄丟行李的人也隨之增加；不少民眾都會選擇在行李上綁個緞帶或布條之類的，好能更容易在大批行李中找到自己的行李，但根據柏林機場(Dublin Airport)行李搬運人員約翰，這麼做反而可能造成大延遲。

約翰告訴愛爾蘭媒體「RSVP Live」說：「民眾綁在行李箱上幫助識別行李的布條，可能會導致行李被掃描時出問題。如果無法通過自動掃描，就得通過手動分揀程序，這意味著你的行李很可能會錯過班機。」

約翰還建議大家移除行李箱上的貼紙，因為這些貼紙雖然很可愛，但卻也可能會混淆掃描的機器；另外，他也建議要避免打包某些物品，好幫你快速通過報到託運的流程。

約翰指出：「千萬不要把杏仁膏(marzipan)放到行李箱內。它們的密度與某些爆裂物品相同，所以你的行李箱會被拿出來，而你也會被從飛機上叫下來，好進行行李搜查。」

約翰也建議，在拖運前將行李的輪子收起來(如果可以的話)，這樣就能減少行李損壞的可能性。不過，根據運輸部規定，航空公司應向乘客賠償任何行李損壞。

夏季旅遊旺季在國殤日(Memorial Day)周末正式展開，光是14日就創下300萬人通關的紀錄。

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