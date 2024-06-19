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享受爵士樂與美食 省錢暢遊紐奧良

編譯盧炯燊/即時報導
位於南部路易斯安納州的紐奧良，以其獨特美食以及充滿靈魂的爵士樂而聞名。紐奧良法國區(French Quarter)是最古老及迷人的區域之一，也是爵士樂發源地。(Pexels)
位於南部路易斯安納州的紐奧良，以其獨特美食以及充滿靈魂的爵士樂而聞名。紐奧良法國區(French Quarter)是最古老及迷人的區域之一，也是爵士樂發源地。(Pexels)

位於南部路易斯安納州的紐奧良，以其獨特美食以及充滿靈魂的爵士樂而聞名，是不容錯過的旅遊好去處。如果能夠精打細算，窮遊也可以享受美好時光。

先從「行」方面說起，與大多數地方一樣，機票價格會根據一年中的不同時間而有所不同，可以貨比三家作出選擇。以6 月為例，從芝加哥出發的來回機票，由145元到189元不等，視乎哪家航空公司而定，有些更包括免費手提行李。

說到「住」的方面，先看看自已有否旅館、酒店會員優惠。除價錢相宜之外，不少還有免費Wi-Fi、延遲退房，甚至房間升級等。要留意的是，有些酒店在官網訂房才有會員折扣。

「食」的方面，紐奧良有廚神拉加西(Emeril Lagasse)、康普頓(Nina Compton) 烹調的美味餐廳，若要省錢可以去一些當地人喜愛的必去餐廳，自然不會錯。

例如家庭經營的百匯麵包店 (Parkway Bakery)，是城裡最古老的窮小子三明治(po' boy)店鋪之一，以其新鮮出爐的麵包而聞名，只花7元就能享用各種超大號三明治。

5 月至 7 月是小龍蝦的旺季，本地餐廳大量供應，每磅僅 8.5元。有些餐廳除提供特色菜外，每周一天還免費提供炸薯條。但別忘了，本地餐廳大多只收現金。

市內觀光使用公共交通，購買全日票Jazzy Pass即可，每天只需3元就可無限次乘坐渡輪、巴士和電車、隨時欣賞城市的獨特景觀。

紐奧良法國區(French Quarter)是最古老及迷人的區域之一，也是爵士樂發源地。這裡散布著許多著名的爵士酒吧，有最好聽的爵士樂，感受到浪漫的氛圍。紐奧良爵士樂博物館逢周二至周五舉辦免費下午音樂會。

記得可從當地旅遊局尋找活動、旅遊及其他景點的信息，它還會提供預訂優惠。

爵士樂 路易斯安納州 觀光

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