夫妻搭機遇前座女童不停噴口水 丈夫反應引發網友論戰

女子和丈夫搭飛機時，前座的女童不停朝她們伸舌頭吐口水。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kevin B）

一對夫妻乘坐國內航班時，前座的女童不停朝他們伸舌頭吐口水，女童父母溫和制止多次後都無效，女子的丈夫很生氣向對方母親表示若他們不會管教孩子，他來代替他們教，雙方大吵。女子將這段經歷放到網路，引發不同意見網友論戰。

每日郵報（Daily Mail）報導，44歲的謝拉（Shayla Monnier）和丈夫安德魯（Andrew）日前搭機從亞特蘭大 前往丹佛，擁擠的班機沒有空位，他們前方是一對夫妻帶著一名大約3至5歲的小女孩。

謝拉在TikTok 上說，小女孩本來在睡覺，睡醒後開始轉身向他們吐舌頭和口水，謝拉被噴一臉口水，安德魯的手臂也被濺到，她很驚訝女童的爸媽只是告訴她不可以這樣，女童掙扎反抗後又轉身朝謝拉和安德魯吐口水。

謝拉這次伸出手試圖阻擋女童的飛沫，女童的父母把她壓回椅子上坐好，但女童再度掙扎反抗後第三度起身向謝拉及安德魯噴口水，這次口水噴得到處都是，安德魯火大起身，向女童母親表示若她不會控制自己的孩子，就由他來管教。

謝拉說，對方對安德魯大吼，說他若有小孩就會懂，安德魯回對方說他們有五個孩子還有六個孫子，他保證沒有一個有和女童一樣的行為。

謝拉說，因為機艙客滿，其他乘客看到女童的行為後都不願換位置，最後是空服員看到紛擾，過來要求女童父母為她戴上口罩 才結束紛爭，謝拉和丈夫事後獲得航班抵免額。

謝拉的影片引發兩派網友論戰，有人支持她，也有人批評她。有網友說，謝拉應該把沾到口水的手抹在女童父母手上，還有人說她小時候做同樣的事情，「還記得被爸爸揍的感覺」。

也有網友不認同，嘲諷謝拉「對啦，妳的孩子跟孫子都很神聖萬能，你們做什麼都是完美的」，也有人認為他們夫妻反應過度，批評他們脾氣不好。