到歐洲度假大吃特吃 為何反而減重？

pizza。Image by Alexis_S from Pixabay

在歐洲度假期間照樣大吃大喝的美國人，回家後有時會意外地發現體重秤上的數字減少了。

華爾街日報（WSJ）報導，謝莉·威格曼（Shelly Wegman）去年在羅馬與托斯卡尼（Tuscany）旅行兩星期，縱情享受所有美食，嘗遍義大利 麵、葡萄酒、麵包、新鮮水果和蔬菜，當然還有冰淇淋。

但這對她腰圍的影響卻出乎她的意料，這位北卡羅來納州 羅里（Raleigh）的營養師說，她反而瘦了2磅。

這種現象在網路上引發熱議，有些人猜測，在歐洲度假時體重減輕，是因為美國人在國內吃得不健康，愛吃加工食品。

研究營養與健康的科學家表示，在國外旅行時體重減輕的人很可能受益於兩件事：度假期間每天走的步數更多，以及食物更健康、較少經過加工。

度假期間四處趴趴走，而不是待在辦公桌前，絕對有助消耗卡路里。專家指出，人們在旅遊時會走更多的路，且許多歐洲的城市比美國更適合步行。

2017年「自然」（Nature）期刊上的一項研究發現，許多歐洲國家的人每天走的步數比美國人多。美國人平均每天走4774步，而義大利人為5296步、西班牙人將近6000步、英國人為5444步。

麻州塔夫茨大學（Tufts University）營養與醫學教授兼心臟病 專家莫扎法利安（Dariush Mozaffarian）表示，美國常見的超加工食品，含人工添加劑以及大量澱粉、糖、鹽的高度精製原料。他說，研究顯示，常吃加工食品與肥胖、體重增加、糖尿病及心臟病有關。

食品研究人員指出，此外美國人的食物分量往往更大，喝下更多汽水與含糖飲料；而歐洲人的飲食方式通常更為悠閒，不容易暴飲暴食。