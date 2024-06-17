青少年留下狂購父母準時回郵輪 還被罵 網友議論

郵輪，示意圖。Image by Tim291 from Pixabay

一名高中畢業生透過網路論壇Reddit發文，分享自己把瘋狂購物的父母留在加勒比海島，而郵輪時間一到便開走的經驗；這對父母責怪孩子沒讓船等他們，而網友普遍支持這名青少年的作法。

「眾生相雜誌」(People Magazine)報導，這名青少年在Reddit發文寫道，父母最近帶全家搭郵輪出遊，慶祝他們18歲生日和高中畢業。

青少年估計，雙親可能無法恪守旅行計畫，遂事先提醒，「如果下船活動，無論如何都必須準時回到船上」。

果不其然，意外狀況還是發生了。這名青少年寫道，「這是為期一周的航程，當我說該走了，他們仍舊忙著購物、與當地人討價還價。當我說，我要回船上了，我媽揮手示意我離開」。

這名青少年補充寫道，最終，「他們錯過了開船時間，而且錯過很久，約莫45分鐘」。

青少年接著表示，「雙親透過通訊軟體WhatsApp 聯絡我，他們想知道為何我沒讓船等他們」；這名青少年自述「想對父母尖叫」，且我「不可能因為其中兩人不守時，而對全船3998人造成不便」。

這名青少年寫道，「爸媽最終不得不花費昂貴的機票錢，從該小島搭飛機前往下個港口，且對我丟下他們感到不爽。」

這對父母的反應讓這名青少年相當困擾，遂上網發文徵集廣大網民的意見，以及「我是否錯了」。

整體而言，Reddit鄉民大多支持這名青少年；鄉民留言寫道，郵輪恪守時間表，不會在碼頭等人；他們都是成人了，要準時且對自己負責。

有人質疑這對父母「若遲到機場，是否期待飛機在停機坪上等候；這是一種交通方式，你必須準時抵達」。

另有人為這名青少年感到欣慰，「至少從已此後，你不用跟他們一起出遊了」。

另有人評論，「看來發文者才是成人，而這對父母是兩個孩子」。