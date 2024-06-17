我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公共衛生署長：社群媒體應比照菸酒加註警語

紐約皇后區非法賣家 校車改裝大麻車 產品包裝像兒童零食

青少年留下狂購父母準時回郵輪 還被罵 網友議論

編譯陳韻涵／即時報導
郵輪，示意圖。Image by Tim291 from Pixabay
郵輪，示意圖。Image by Tim291 from Pixabay

一名高中畢業生透過網路論壇Reddit發文，分享自己把瘋狂購物的父母留在加勒比海島，而郵輪時間一到便開走的經驗；這對父母責怪孩子沒讓船等他們，而網友普遍支持這名青少年的作法。

「眾生相雜誌」(People Magazine)報導，這名青少年在Reddit發文寫道，父母最近帶全家搭郵輪出遊，慶祝他們18歲生日和高中畢業。

青少年估計，雙親可能無法恪守旅行計畫，遂事先提醒，「如果下船活動，無論如何都必須準時回到船上」。

果不其然，意外狀況還是發生了。這名青少年寫道，「這是為期一周的航程，當我說該走了，他們仍舊忙著購物、與當地人討價還價。當我說，我要回船上了，我媽揮手示意我離開」。

這名青少年補充寫道，最終，「他們錯過了開船時間，而且錯過很久，約莫45分鐘」。

青少年接著表示，「雙親透過通訊軟體WhatsApp聯絡我，他們想知道為何我沒讓船等他們」；這名青少年自述「想對父母尖叫」，且我「不可能因為其中兩人不守時，而對全船3998人造成不便」。

這名青少年寫道，「爸媽最終不得不花費昂貴的機票錢，從該小島搭飛機前往下個港口，且對我丟下他們感到不爽。」

這對父母的反應讓這名青少年相當困擾，遂上網發文徵集廣大網民的意見，以及「我是否錯了」。

整體而言，Reddit鄉民大多支持這名青少年；鄉民留言寫道，郵輪恪守時間表，不會在碼頭等人；他們都是成人了，要準時且對自己負責。

有人質疑這對父母「若遲到機場，是否期待飛機在停機坪上等候；這是一種交通方式，你必須準時抵達」。

另有人為這名青少年感到欣慰，「至少從已此後，你不用跟他們一起出遊了」。

另有人評論，「看來發文者才是成人，而這對父母是兩個孩子」。

WhatsApp

上一則

如何培養下一代的理財高手？家庭財富教育的關鍵

延伸閱讀

松立假期北海道團 6天4夜1999元

松立假期北海道團 6天4夜1999元
媽媽教室6月21日辦教育講座

媽媽教室6月21日辦教育講座
洛城新語╱郵輪市場應重視中文服務

洛城新語╱郵輪市場應重視中文服務
郵輪市場應重視中文服務

郵輪市場應重視中文服務

熱門新聞

好市多（Costco）。歐新社

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

2024-06-11 09:48
圖取自 Kampus Production on pexels

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

2024-06-11 10:29
示意圖。Image by paseidon from Pixabay

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-06-10 10:28
現代（Hyundai） Genesis。路透

這5種車款 貶值率驚人

2024-06-12 10:38
德州新婚夫妻Shane和Bailey到聖露西亞度蜜月，但Shane的行李不見了，他只好向飯店員工借制服穿。(翻攝 Bailey Hasty TikTok @baileyrecordjehl )

德州夫妻度蜜月...達美航空弄丟行李沒衣服穿 總算在這找到

2024-06-12 22:34
夏威夷檀香山。Image by Michelle Raponi from Pixabay

全球最安全的旅遊城市 就在這裡

2024-06-13 12:28

超人氣

更多 >
最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重

最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援
李明依揭狄鶯管教孫安佐內幕 當年被她嗆「不懂教孩子」

李明依揭狄鶯管教孫安佐內幕 當年被她嗆「不懂教孩子」