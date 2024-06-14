日本新紙鈔7月上路 日旅達人：舊紙鈔可用、新鈔暫時有一壞處

日本新版紙鈔7月3日正式發行，日旅達人林氏璧今天表示，舊紙鈔還是可使用，反而是新紙鈔有可能碰壁。圖為現在的日幣。(本報資料照片)

日元匯率 仍在低點，有的民眾仍然適時換一些日元。日本 新版紙鈔7月3日正式發行，睽違20年首度換新紙鈔設計。不少人關心舊鈔還能用嗎？日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，舊紙鈔還是可使用，反而是新紙鈔有可能碰壁。

林氏璧指出，日本即將在7月3日進行20年來首度換發新紙鈔。業者為了因應新紙鈔，正在更換補票機、售票機等設備，或是更新機器的系統。但目前看來，有些地方會來不及，可能會遇到新紙鈔無法使用的窘境。

林氏璧指出，NHK在6月3日的報導，據日本財政部五月的調查，不同行業在7月3日預計可使用新鈔的完成度如下：金融機構的ATM：90%以上；主要超商 和超市的自動售票機和收銀機：80%至90%；投幣式停車場和餐廳的食券機：約50%；飲料自動販賣機：20%至30%。

但某間擁有17萬台以上飲料自動販賣機的大手企業表示，要全部更新為可以使用新鈔，可能需要兩年。

林氏璧說，其實他近來去日本已經愈來愈少遇到一定只能使用現鈔的地方了。PayPay，Quic Pay，SUICA， 信用卡輪流上陣，好少需要拿出現金。但當然去日本旅行還是應該準備一定現金以備不時之需。

林氏璧強調，重點是舊鈔可以永久通用，不用擔心。倒是拿到新鈔，有可能無法使用。所以現階段好像還不如準備著舊鈔就好。