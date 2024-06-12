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德州夫妻度蜜月...達美航空弄丟行李沒衣服穿 總算在這找到

世界新聞網／輯
德州新婚夫妻Shane和Bailey到聖露西亞度蜜月，但Shane的行李不見了，他只好向飯店員工借制服穿。(翻攝 Bailey Hasty TikTok @baileyrecordjehl )
德州新婚夫妻Shane和Bailey到聖露西亞度蜜月，但Shane的行李不見了，他只好向飯店員工借制服穿。(翻攝 Bailey Hasty TikTok @baileyrecordjehl )

德州一對新婚夫妻本月初飛往聖露西亞度蜜月，下飛機後丈夫發現行李不見了，找不到行李的他只好向飯店員工借制服穿，讓妻子覺得很好笑；他們最後在轉機地找到行李，原來行李從頭到尾都沒有登上飛往聖露西亞的班機。

「每日快報」（Daily Express）報導，尚恩（Shane Hasty）和貝莉（Bailey）3日搭乘達美航空班機從達拉斯飛往聖露西亞，要在當地度蜜月8天。

然而飛機抵達聖露西亞後，這對夫妻發現尚恩的行李不見了，雖然機場員工花了好幾個小時幫他們找，但搜尋無果，他們不想讓這件意外中斷行程，決定照既定行程入住桑達爾斯格蘭德渡假村（Sandals Grande St. Lucian Resort）。

尚恩在入住期間向飯店員工借制服來穿，飯店人員同時也努力幫他聯繫達美航空詢問行李下落。

貝莉把尚恩穿飯店制服用餐的畫面放到TikTok，目前累積了3百萬次點閱。她說丈夫穿飯店制服讓她感覺像和飯店員工一起住飯店，覺得很爆笑，「我們笑個沒停」，她說尚恩穿制服在飯店走來走去，不過沒有人把他當飯店員工，但她覺得很像。

@baileyrecordjehl

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報導說，尚恩度假過程「沒穿內褲」，因為渡假村內唯一的販賣部沒賣，尚恩只能買泳褲來穿。

貝莉說，後來尚恩的母親終於在亞特蘭大找到人接電話，那是他們飛往聖露西亞的中途停留處，尚恩的母親找到行李並寄給他們，原來行李從頭到尾都沒上飛機。

達美航空一位代表表示，公司正釐清事件的經過，也準備好聯繫這對夫婦，他們很抱歉聽到尚恩夫妻的蜜月計畫被打壞了。

達美航空 德州 亞特蘭大

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