全球最安全的旅遊城市 就在美國境內

夏威夷檀香山。Image by Michelle Raponi from Pixabay

旅遊保險公司Berkshire Hathaway Travel Protection上月底宣布全球旅遊最安全的城市排名，今年度由夏威夷檀香山(Honolulu)奪冠。

Berkshire Hathaway Travel Protection根據旅遊網站資訊列出熱門城市清單，請訪問過這些城市的人為城市的安全排名，並參考來自安全城市指數、GeoSure Global和Numbeo的評分等級。

根據馬諾阿夏威夷大學(University of Hawaii at Manoa)的資訊，檀香山是夏威夷最大的城市。

夏威夷旅遊局(Hawaiian Tourism Authority)發布的新聞稿顯示，2024年4月前往檀香山的旅客超過75萬3000人，旅客總共消費15.1億元。

檀香山官員強調，旅客和居民的安全一直是最重要的。

夏威夷住宿旅遊協會(Hawaii Lodging & Tourism Association)主席兼執行長韓恩曼(Mufi Hannemann)說，最重要的是確保居民有安全的社區可以生活、工作和遊玩，這反過來加深旅客和夏威夷的連結，因為這裡是他們願意回訪的安全可靠目的地。

檀香山警察局局長羅根(Arthur 'Joe' Logan)也讚揚平安威基基(Safe and Sound Waikiki)策略和檀香山安全(Honolulu Weed and Seed)舉措，這些措施致力於幫助維護個人安全，並降低城市的犯罪率。

檀香山還因其健康措施、女性／LGBTQ ／BIPOC安全措施，以及防範暴力犯罪 安全措施而被列為最安全的城市。

檀香山的夏威夷州 衛生廳定期在官網發布與公共衛生相關的新聞稿。

5月29日，夏威夷被Safe Home的LGBTQ+成員評為最安全的州之一，檀香山至少有兩名LGBTQ+聯絡官。

今年檀香山的暴力犯罪率上升，但謀殺和非過失殺人罪的比率低。

目前為止檀香山收到近1000起暴力犯罪通報，截至5月31日，只有14起是謀殺和非過失殺人罪。