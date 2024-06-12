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女性度假必不可少的7件單品

編譯俞仲慈／即時報導
Image by Нарова from Pixabay
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許多女性出門度假前，總是為要帶那些衣服傷透腦筋，英國時尚專家夏恩·瓦森(Shane Watson)建議女性夏季度假不可或缺的七件單品，不但可以精簡行囊，還兼具時尚，一舉兩得。

1.露肩長洋裝

女性度假必備的長洋裝，必須款式簡單且穿著輕鬆，推薦Hush輕材質連身裙(售價100美元)；還有約翰路易斯(John Lewis)略帶蠟染效果的印花洋裝(售價95美元)以及Aspiga推出的Mykonos連身裙，洋溢度假的歡樂氣氛(售價90美元)，建議挑選單色或幾何印花，再搭配造型誇張的首飾，別有一番風情。

2.軟墊涼鞋

如果需要穿晚宴鞋，推薦Hush的Thea涼鞋(售價126美元)以及Me+Em的T形涼鞋(售價248美元)，增添優雅感，讓造型煥然一新；若需要穿高鞋跟，建議Hobbs麻編厚底鞋(售價140美元)

3.黑色寬版長褲

腰部鬆緊設計的黑色長褲最適合炎熱的夏季，搭配T卹、亞麻襯衫或任何亮色上衣都很顯眼，與黑色上衣搭配也能展現高雅的性感魅力，推薦Boden雙層短版長褲(售價76美元)以及Mango長版長褲(售價46美元)。

4.夏季黑色連身洋裝

Hush推出Clarice洋裝堪稱時尚經典，A字剪裁搭配編織繫帶，適合晚上出門用餐(售價113美元)；還有Mark & Spencer百貨一款無袖洋裝midaxi，亞麻混紡材質搭配性感V領設計(售價100美元)，幾乎適合每位女性。

5.吸引目光的印花裙

Mark & Spencer百貨的席安娜米勒(Sienna Miller)系列推出全新印花紗籠裙(sarong skirt)(售價32美元)，搭配白色T恤或比基尼泳衣，瞬間變成時尚女神。 

6.百搭包包

Mango一款鑲銀色珠飾的橙色網眼包(102美元)，為整體造型增添時髦感。

 7.漂亮圍巾

雖然並非不可或缺的單品，但在微風清涼的夏夜，披上圍巾不但有保暖效果，更可展現女性魅力，建議不妨多帶兩條。

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